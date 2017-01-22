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En büyük hizmet!

**Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın askeri alanla ilgili tarihi müjdesi ilçede geniş yankı uyandırdı. Meclis üyeleri, “Darıca’ya yapılmış en büyük hizmet. Burasının yeşil alan olarak kalması da güzel olacak” dedi.

En büyük hizmet!

22 Ocak 2017 Pazar 15:44

Geçtiğimiz gün gazetemize açıklamalarda bulunan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca’ya tarihi müjdeyi vererek Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Kışlası arazisinin Darıca Belediyesi’ne devredileceğini söylemişti. Bir dönem TOKİ’ye verilmesi gündeme gelen ve araziyi Darıca Belediyesi’ne kazandırmak için çaba gösteren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Arazi yeşil alan olarak halkın hizmetine açılacak” ifadesini kullanmıştı.

DARICA İÇİN ÖNEMLİ OLAY!

Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın açıklamaları Darıca’da geniş yankı uyandırdı. Kışla arazisinin Darıca Belediyesi’ne devredilmesinin ilçe için önemli olduğu ifade eden Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Öztürk ve Orhan Kızkun, yeşil alan olarak kalmasının da ayrıca güzel olacağını söyledi. Konuyla ilgili değerlendirme de bulunan Belediye Meclis Üyesi Mustafa Öztürk, “Gayrimenkul işi yapan biri olarak söylüyorum. Burası yeşil alan olarak kalmalı. Darıca’nın geleceği için çok önemli. Darıca halkının hizmetine açılacak olması sevindirici bir olay. Belediye Başkanımızın çok emeği var. Darıca için şu ana kadar yapılmış en büyük hizmet budur” dedi.

HER PLATFORMDA DİLE GETİRDİ

Askeri arazinin Darıca Belediyesi’ne devri ile ilgili konuşan Darıca Belediye Meclis Üyesi Orhan Kızkun ise yaptığı açıklamada, “Burasının yeşil alan olarak, sosyal donatı alanı olarak vatandaşa hizmet vermesi oldukça güzel olur. Darıca’nın nefes alabileceği böyle bir alana ihtiyacı vardı. İlçe adına güzel bir olay oldu. Belediye Başkanımız bu konuda çok emek harcadı. Her platformda gündeme getirdi. Yiğidi öldür hakkını yeme diye bir söz vardır. Kendisine bu vesile ile teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. 
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