Eşi ve çocuklarını yangından kurtardı

Öğle saatlerinde, Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Ulu Camii Caddesi'nde 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede oturan Pelit ailesine ait evde yangın çıktı. Yatak odasında çıkan yangında dumanlar evi sararken, Salim Pelit 3 çocuğu ve eşini dışarı çıkardı. Komşularının haber vermesi üzerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekibi yangını söndürürken, ev büyük hasar gördü. Dumandan etkilenen Salim Pelit'e 112 Acil ekibi ambulansta müdahalede bulundu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.