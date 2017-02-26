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Eşi ve çocuklarını yangından kurtardı

Evde elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangını itfaiye ekibi söndürdü. Eşi ve çocuklarını dışarı çıkaran Salim Pelit dumandan etkilendi.

Eşi ve çocuklarını yangından kurtardı

26 Şubat 2017 Pazar 13:57


Öğle saatlerinde, Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Ulu Camii Caddesi'nde 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede oturan Pelit ailesine ait evde yangın çıktı. Yatak odasında çıkan yangında dumanlar evi sararken, Salim Pelit 3 çocuğu ve eşini dışarı çıkardı. Komşularının haber vermesi üzerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekibi yangını söndürürken, ev büyük hasar gördü. Dumandan etkilenen Salim Pelit'e 112 Acil ekibi ambulansta müdahalede bulundu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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