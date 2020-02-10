Gebze Genç Refah İlçe Divanı Yaptı

İlçe Divanına İl Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Özay, İl Sorumlusu Yücel Gök İlçe Başkanı Engin Kılıç ve İlçe Yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan divanda selamlama konuşmasını Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Gençlik Başkanı Halil Bilikçi yaptı. Bilikci; konuşmasında ilk ilçe divanını yaptıklarını 18 Mahalle teşkilatını kurduklarını Gebze’yi 4 Bölgeye böldüklerini ve bölge başkanlarını atadıklarını söyledi.

Bilikci’nin ardından söz alan ilçe Eğitim Başkanı Emin Çiçek Sosyal medya ahlakı konulu sunum yaptı.



Sosyal medyanın Müslümanların değerlerini¸ erdemlerini kısacası ahlâklarını örseleyen ve zedeleyen bir hâl aldığını söyleyen Çiçek, “Özellikle bazı paylaşımlarda dînen ve ahlâken aslâ tasvip edilemeyecek manzaralar ortaya çıkmaktadır. Sosyal medyanın ahlâk kurallarına uygun kullanılması için şu hususlara mutlaka dikkat etmek gerekir: Emânet anlayışı. Yazı¸ söz¸ göz¸ sağlık her şey bize emânettir. Yerinde kullanmak gerekir.

Tecessüs yasağı. Mesaj ve paylaşımlarda başkalarının özel hayatını ihlal edecek bir duruma düşmemek gerekir. Başkalarının ayıplarını araştırmamak ve bunları ortaya dökmemek lazım gelir.

Mahremiyetlere mutlaka riâyet etmek gerekir. Mesela karı-koca ve aile arasında kalması gereken mahrem ilişkilerin herkese açık hâle getirilmesi dinen sakıncalı ve günaha sebep olan davranışlardır.

Başkalarını özendirecek¸ rencide edecek paylaşımlardan kaçınmak gerekir. Mesela yiyecek ve giyecek paylaşımları bu kısma girer.

Sırların korunması gerekir. Sırlar aslâ sosyal medyada paylaşılmamalıdır.”ifadelerine yer verdi.