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Gebze Refah Esnaf ziyaretinde

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç ilçe yönetim kurulu üyeleri ve Güzeller Mahalle Başkanı Muammer Özkan ile birlikte esnafın derdini ve sorunlarını dinledi ve partilerinin tanıtımını yaptılar.

Gebze Refah Esnaf ziyaretinde

26 Şubat 2020 Çarşamba 09:45

 Yaptıkları çalışmalar hakkında kısaca bilgiler veren Başkan Kılıç ; Milletimizin sadece seçim zamanı değil, geçim zamanı da yanında olduğumuzu gösterebilmek adına, Yeniden Refah Partisi olarak Güzeller Mahallesi  İbrahim Ağa Caddesinde bulunan değerli esnaflarımızı ziyaret ederek, sorunlarını dinledik. Partimizin Çalışmaları hakkında bilgi verdik.

Ziyaret sırasında pek çok Esnafımız  Milli Görüş lideri, eski Başbakan merhum Necmettin Erbakan’a duyulan özlemi Engin Kılıç’a aktardı. Kılıç;Ekonomik durgunluk, geçim derdi, ağır vergiler, sürekli artan döviz fiyatları, işsizlik konularında bize şikâyetler geliyor. İnşallah bunların hepsinin çözümünü Yeniden Refah Partisi Genel Başkanımız Dr.Fatih Erbakan öncülüğünde Cenabi Allah bizleri vesile kılsın. Kılıç ayrıca 27 Şubat’taSaat:19:30’da  İzmit  Sekapark Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirecek ve Genel Başakanımız Dr.Fatih Erbakan Beyin katılacağı ‘’MİLLETİNİ SEVEN ERBAKAN’’ Anma ve anlama programına  tüm Gebzelileri ve davet etti.

Esnafımızda bizim ziyaretimizden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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