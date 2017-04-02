Gebze’den Hayır istedi

24.Dönem CHP Kocaeli Milletvekilliği ve Genel başkan yardımcılığı yapan, Kocaeli siyasetinin Önemli Siması Prof. .Dr. Hurşit Güneş, referandum kampanyası kapsamında Türkiye’nin bir çok ilinde toplantı ve çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu arada kendi ili Kocaeli ve ilçelerinde çalışmaları da ihmal etmiyor. Toplantılarda CHP eski ilçe başkanı Sedat Tatar da eşlik ediyor.

Önceki gün Kandıra ve Gebze ilçesinde sivil toplum kuruluşlarıyla buluşan Prof.Dr Hurşit Güneş, referandumda çıkacak evet yada hayır sonuçlarının toplum ve ülke üzerinde doğuracağı sonuçları anlattı.

EVET ÇIKARSA NE OLUR?

Güneş yaptığı konuşmalarda, referandumda oylanacak Anayasa Değişikliğinin evet çıkması durumunda ülkenin büyük Ekonomik ve Siyasi çöküntünün içine gireceğini, Avrupa ülkeleriyle çok büyük sıkıntıların yaşanacağını, çok yüksek olan İşsizlik oranının daha da artacağını, seçilecek Partili Cumhurbaşkanının her kesimin ortak Cumhurbaşkanı olmayacağını, bölünme ve kutuplaşmanın artarak devam edeceğini dile getirdi. Hayır çıkması durumunda ise ; ülkenin nefes Alacağını, toplumun rahatlayacağını ,mevcut Cumhurbaşkanının ve TBMM den Çıkmış TC Hükümetinin görevine devam edeceğini, parlamenter sistemin aksayan ve noksan olan taraflarının yasal düzenlemeler yapılarak ülkenin istikrarlı bir yapıya kavuşacağını söyledi.