Güçsüz bir Türkiye istiyorlar!

Yılmaz, gündemle alakalı yaptığı değerlendirmelerde üst aklın güçsüz bir Türkiye istediğini söyledi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu. 2016 yılında artan terör olaylarını değerlendiren Yılmaz; “Batılı güçlerin yıllar önce Osmanlı coğrafyasını parçalayan ve yıkan acımasız, kanlı senaryolarıyla tekrar karşı karşıyayız. Osmanlıyı parçalayan Sykes-Picot Anlaşmasının 100.yılında, Anadolumuzda ve Ortadoğuda yeni haritalar planlıyorlar. İstikrarsız, kaosun hakim olduğu, sömürüye açık bir Ortadoğu ve Türkiye hedefleri var. Ülkemizin güçlü yükselişini birtürlü önleyemedikleri gibi bölgede güçsüz bir Türkiye oluşturmak için her türlü kanlı, alçak, kalleş yöntemlere başvurarak Türkiye’ye diz çöktürmek istiyorlar. Allahın izni ve Milletimizin sağduyusuyla başaramayacaklar. Bu Şanlı Milletin de bir cevabı olduğunu unutuyorlar.”

BİZE DERS VEREMEZ

Mehmet Akif Yılmaz; “Batı’nın tarihi sömürge tarihidir. Medeniyetlerini kan, gözyaşı üzerinde kurdular. Afrika’dan Hindistan’a koca bir coğrafyayı “Biz medeniyeti getiriyoruz, demokrasi, insan hakkı getiriyoruz” diyerek yıllarca sömürdüler. Milyonlarca insanın kanına girdiler. Böylesine vicdan yoksunu bir topluluğun bize demokrasi, insan hakları dersi vermeye kalkması kabul edilemez. Şimdi onlara, yaptıkları zulmü yüzlerine haykıran, dünya beşten büyüktür diyen bir Türkiye var. Bu durumu hazmedemiyorlar. ” Dedi.

TERÖRE VEREBİLECEĞİMİZ EN GÜZEL CEVAP BİRLİKTELİK

“Ülkemizde ve Bölgemizde bu hain oyunların oynanmasına müsaade etmeyeceğiz. Terörün hedefine ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Tabii bu sadece lafla olmayacak. Millet olarak korkmayacağız, paniğe kapılmayacağız, üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Birlikteliklerimizi ayrım yapmadan sürdüreceğiz. Millet olarak bu oyunu bozmanın tek yolu Birlik ve Beraberliğimizi koruyarak, cesaretle mücadelemize devam etmektir.” Dedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN İFADELERİNE KANIM DONDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Yılmaz; “Sayın Kılıçdaroğlu yaşanan bu terör olaylarında bizleri kutuplaştırıcılıkla suçluyor. Reina saldırısında sosyal medyaya saldırganının Noel Baba kıyafetiyle olduğu haberlerini yapanların ekmeğine yağ sürecek açıklamalar yaparak Laik – Antilaik tartışmalarına zemin hazırlıyor. Kutuplaştırmak bu değil midir? ” Dedi. “CHP çıkmış kamuoyunda “Rejimi değiştiriyorlar!” yalanını söylüyor. Bizim rejimimiz 1923’te değişti. Cumhuriyet, yani Millet iradesinin hakimiyeti. Bizim Rejim sorunumuz yok, fakat çok partili hayata geçtiğimiz 1950’den bu yana Halkın teveccühünü bir türlü alamayan CHP’nin iktidara gelememe gibi bir sorunu var. Kopardıkları gürültünün altında bu endişe yatıyor. Millet iradesine, referanduma saygı duymayana bu Millet de saygı duymaz.”