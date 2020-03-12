İlçe başkanlarından ortak mesaj

“Kamuoyuna Duyurulur

Bizler, İYİ Parti Kocaeli ilinin seçilmiş ilçe başkanlarıyız. İlçe başkanı demek, o ilçenin parti temsili noktasında en yetkili kişisidir. Aynı zamanda ilçe başkanı, partililerinin, yol göstericisi, yani yol başçıdır. Bu yol başçının birçok sorumluluğu olsa da, en büyük sorumluluğu partisinin büyümesi, gelişmesi ve iktidara yürümesi için atılması gerekli adımları, sağlam atmasıdır. İlçelerimizde delege seçimleri son derece titizlikle ve demokrasinin tüm imkânları kullanılarak yapılmıştır. Tabanda sağlanan bu adaletli yaklaşım neticesinde il delegeleri belirlenmiş ve bu delegelerin inanıp güvendiği arkadaşlarımız, üç yıllığına bu görevlere getirilmişlerdir. Partililerimizin ve delegelerimizin bizlere olan güvenini asla sarsmayacak ve partimiz için elimizi dün olduğu gibi bugün de taşın altına tereddüt etmeden koyacağımızın da bilinmesini isteriz. Şimdi önümüzde il başkanlığı seçimleri vardır. Bizlerde ilçe başkanları olarak bu partiyi bir adım daha öteye kim taşıyabilir, kim bu görevi daha iyi yapabilir, kim Kocaeli ‘de İYİ Parti bayrağını hak ettiği seviyeye çekebilir sorusunun cevabını verebilecek zeka ve siyasi tecrübeye sahip kişileriz. Maksadımız kimseyi ötekileştirmek, küçük görmek veya koşulsuz olarak birilerine biat etmek değildir. Tek bir amacımız vardır, oda partimizi önce ilçelerimizde, sonrada ilimizde en yüksek oy seviyesine kavuşturmaktır. İşte bu amaca hizmet edebilecek kadronun ve il başkanlığı temsil yetkisinin tamda bu nedenle mevcut il başkanı Şanbaz Yıldız beyde olması gerektiğine inanıyoruz ve kendisini destekliyoruz. Bu açıklamalarımız asla bir adayın çıkmaması için yapılmış bir beyanat değildir. Bu işi Şanbaz Yıldız’dan daha iyi yapabileceğine inandığımız bir aday olsaydı eğer, buradaki arkadaşlarımızın tamamı o kişiye gereken desteği verecek kadar onurlu bir duruşu gösterirlerdi. Kaldı ki, öyle biri çıksaydı, zaten Sayın Şanbaz Yıldız, o koltuğu elleriyle teslim edecek duruşa ve onura sahip bir kişidir. İlçe başkanlarının kendi ilçe delegeleriyle birlikte hareket etmek ve açıklama yapmak en doğal hakkıdır. Bu tüm siyasi organizasyonlarda bu böyledir. Elbette ki her ilçe de farklı düşünen arkadaşımız olacaktır. Bizler ilçe başkanları olarak kendi ilçe delegelerimize olması gerekeni aktaracağız. Gerisi, değerli delegelerimize kalacaktır. Kimseyle sandığa girecek halimiz yok. Herkes özgür iradesi ile oy kullanacak. Burada özellikle şu hususu belirtmekte fayda var. Biz güçlü bir liste, güçlü bir yönetim, dirayetli bir kadro için mücadele ediyoruz. Sırf adına demokratik yarış olsun, bizimde ismimiz reklamımız olsun tarzında bir seçim yarışı istemiyoruz. Bu tür yarışlar, ikilcilik yaratır ve partilileri kucaklamak yerine küstürür. Herkes üzerine vazife olan görevi yerine getirse zaten bu tarz tartışmalar bile çıkmaz. Yönetici yöneticiliğini, başkan başkanlığını, meclis üyesi de meclis üyeliğini yapacak. Son olarak bizim ilçe başkanları olarak aldığımız nihai karar şudur ki; İYİ Parti Kocaeli il başkanlığı için rekor sayılabilecek bir sayıda imza ile, Şanbaz Yıldız’ın aday gösterilmesini amaçlıyoruz. Delegasyonumuza da bu kararımız gerekçeleri ile bildirilecektir. Yapılacak olan kongremizin oldukça coşkulu heyecan verici ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak sonuçlar doğuracağını ümit ediyor ve inanıyoruz.

Bu bildiri; Gebze ilçe başkanı Burak Uluköylü, İzmit ilçe başkanı Pelin Coştur Filiz, Darıca İlçe başkanı, Hüseyin Gündüz, Körfez İlçe başkanı Cahit Sürüm, Gölcük ilçe başkanı İsmail Aynacı, Kartepe ilçe başkanı, Haluk Tamyüksel, Kandıra ilçe başkanı Hilal Kübra Altınay, Çayırova ilçe başkanı Mehmet Şeref Uzunal, Dilovası ilçe başkanı Emin Yılmaz, Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar tarafından ortak bir metin olarak hazırlanmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Devletimiz, Milletimiz ve tüm Partililerimize hayırlı uğurlu olsun.

Kocaeli İYİ Olacak.

Türkiye İYİ Olacak.

Ne Mutlu Türküm Diyene”