İLKÇEV 12.Yaz Okulu Etkinlikleri Başladı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:46
Yaz okulu programında öğrenciler yaş gruplarına göre dini bilgiler, bireysel gelişim, spor ve eğlence başlıklarında eğlenceli etkinliklere katılıyor. Programda Kur’an-ı Kerim, siyer, ilmihal, ibadetler, ahlak bilgisi, değerler eğitimi, iletişim, güzel sanatlar, bireysel gelişim gibi derslerin yanında oyuncak atölyesi, yüzme, top oyunları, zeka oyunları, izcilik faaliyetleri, gezi gibi sportif faaliyetler de yer alıyor.
4 hafta sürecek yaz okulu etkinlikleri izci kampı kapanış programıyla tamamlanacak.