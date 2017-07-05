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İLKÇEV 12.Yaz Okulu Etkinlikleri Başladı

Gebze İlim, Kültür ve Çevre Kulübü Derneği (İLKÇEV), 2017 yılı yaz okulu etkinliklerine 03 Temmuz 2017 pazartesi günü başladı.

İLKÇEV 12.Yaz Okulu Etkinlikleri Başladı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:46

Yaz okulu programında öğrenciler yaş gruplarına göre dini bilgiler, bireysel gelişim, spor ve eğlence başlıklarında eğlenceli etkinliklere katılıyor. Programda Kur’an-ı Kerim, siyer, ilmihal, ibadetler, ahlak bilgisi, değerler eğitimi, iletişim, güzel sanatlar, bireysel gelişim gibi derslerin yanında oyuncak atölyesi, yüzme, top oyunları, zeka oyunları, izcilik faaliyetleri, gezi gibi sportif faaliyetler de yer alıyor.

4 hafta sürecek yaz okulu etkinlikleri izci kampı kapanış programıyla tamamlanacak.
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