İLKÇEV 12.Yaz Okulu Etkinlikleri Başladı Gebze İlim, Kültür ve Çevre Kulübü Derneği (İLKÇEV), 2017 yılı yaz okulu etkinliklerine 03 Temmuz 2017 pazartesi günü başladı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:46