İzmit, Yeniden Refah heyetini bağrına bastı.

Partinin İzmit ilçe başkanlığının öncülük ettiği programa genel merkezi temsilen, genel başkan yardımcısı Doğan Bekin ile rahmetli Necmettin Erbakan’ ın damadı Mehmet Altınöz katıldı.

Genel merkez heyetine, genel başkan danışmanı ve Kocaeli il başkanı Mehmet Aras da katıldı.

İKM üyeleri; Fatih Erbakan’ ı çok seviyoruz.

Parti heyeti, İzmit kent merkezi ticari dayanışma derneğini ziyaret etti. Parti heyetini dernek başkanı Murat Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri kapıda karşıladılar, kapıya kadar uğurladılar.

İzmitliler Fatih Erbakan’ ı davet ettiler.

Çok sıcak bir havada geçen görüşmede, dernek üyeleri sorunlarını parti heyetine aktardılar. Programa katılamayan dernek üyelerinin talepleri ile görüşme derneğin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Canlı yayını binlerce insan izledi.

Dernek başkanı Murat Öztürk, Yeniden Refah Partisi genel başkanı Dr. Fatih Erbakan’ ı İzmit’ te Fethiye caddesinde, tüm halka açık bir sofrada ağırlamak istediklerini dile getirdi.