Karabacak yeni anayasayı velilere anlattı

Darıca Belediye Başkanı Nenehatun ve Emek Mahallesi Bilgi evlerinde öğrenim gören öğrencilerin velileriyle bir araya gelerek, yeni anayasa ve partili cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

16 Nisan’da yapılacak olan referandumun ülkemizin geleceği açısından son derece önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Karabacak, “ birey olarak yeni anayasa maddelerini en iyi şekilde öğrenebilirsek, referandumun önemini daha iyi anlarız. Lütfen önce kendimiz öğrenelim daha sonra da çevremizdekilere anlatarak bu değişimde siz de söz sahibi olun.” diyerek velilerden destek istedi.

GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN ÖNÜNÜ KESMEK İSTİYORLAR

Başkan Karabacak, yeni anayasaya “hayır” diyenlerin, adeta ülkenin gelişmesine engel olmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürdüğüne dikkat çekerek, “son 15 yılda ülkemizin geldiği durum ortada. Gelişmiş sanayisiyle dünya devleriyle rekabet eden, milli geliri üçe katlanmış, sağlıkta, ulaşımda , eğitimde büyük hamleler gerçekleştirimiş, kendi milli silahını, tankını, ihasını üreten güçlü Türkiye birilerini rahatsız ediyor. Almanyası, Hollandası ve diğerleri ülkemizdeki referandumu kendi iç siyasetine alet ediyorsa, kendi devlet televizyonlarından, gazetelerinden “hayır” kampanyaları düzenliyorsa burada düşünmek gerekiyor. Bunlar hiçbir zaman bizim gelişmemizi istemediler, ne zamanki üzerimizdeki prangaları atacak olsak hep karşımızda bu zhniyeti bulduk. Ama çok şükür ki artık halkımız bunlara itibar etmiyor, 16 Nisanda da sandıklarda bunlara gereken cevabı hep birlikte vereceğiz.Ülkemizin ve gençlerimizin geleceği için 16 Nisan’a kadar çok çalışmalıyız. ” diyerek referandumda velilerden destek istedi.