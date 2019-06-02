banner430
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Karaosmanoğlu Danışman Mı Oluyor ?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde 3 dönem ve 15 yıl boyunca başkanlık görevini yürüten İbrahim Karaosmanoğlu'nun ismi ,Sakarya'ya  danışman olarak geçmeye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde 3 dönem ve 15 yıl boyunca başkanlık görevini yürüten İbrahim Karaosmanoğlu'nun ismi ,Sakarya'ya  danışman olarak geçmeye başladı. Sakarya’nın önde gelen yerel gazetelerinden olan Medyabar.com’da yayınlanan habere göre,Büyükşehir’e sürpriz isim; İbrahim Karaosmanoğlu” başlıklı haberde şu ifadelere kullanıldı: “Komşumuz Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesinde 3 dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan tecrübeli siyasetçi İbrahim Karaosmanoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesine danışman olacak. KARAOSMANOĞLU TEKLİFE SICAK BAKTI Alınan bilgilere göre büyükşehir belediye başkanı Ekrem Yüce, 31 Mart seçimlerinde 3 dönem kuralı nedeniyle yeniden aday gösterilmeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile danışmanlık konusunda görüşme yaptı. Karaosmanoğlu’nun bu teklife sıcak baktığı, önümüzdeki günlerde de resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.” ifadeleri kullanıldı.

Karaosmanoğlu Danışman Mı Oluyor ?

02 Haziran 2019 Pazar 12:26

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hedef Daha Mutlu Darıca Hedef Daha Mutlu Darıca
"Kocaeli kendisini geleceğe hazırlayacak"
"Farklı bir anlayışla yöneteceğiz"
Türkkan Gebze'deydi Türkkan Gebze'deydi
Törk Sert Konuştu Törk Sert Konuştu
Saadet Partisi Kocaeli İftarı Saadet Partisi Kocaeli İftarı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Hedef Daha Mutlu Darıca
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, teravih namazı sonrası vatandaşlarla çay sohbetlerinde bir araya...

Haberi Oku