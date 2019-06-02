Karaosmanoğlu Danışman Mı Oluyor ?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde 3 dönem ve 15 yıl boyunca başkanlık görevini yürüten İbrahim Karaosmanoğlu'nun ismi ,Sakarya'ya danışman olarak geçmeye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde 3 dönem ve 15 yıl boyunca başkanlık görevini yürüten İbrahim Karaosmanoğlu'nun ismi ,Sakarya'ya danışman olarak geçmeye başladı. Sakarya’nın önde gelen yerel gazetelerinden olan Medyabar.com’da yayınlanan habere göre,Büyükşehir’e sürpriz isim; İbrahim Karaosmanoğlu” başlıklı haberde şu ifadelere kullanıldı: “Komşumuz Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesinde 3 dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan tecrübeli siyasetçi İbrahim Karaosmanoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesine danışman olacak. KARAOSMANOĞLU TEKLİFE SICAK BAKTI Alınan bilgilere göre büyükşehir belediye başkanı Ekrem Yüce, 31 Mart seçimlerinde 3 dönem kuralı nedeniyle yeniden aday gösterilmeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile danışmanlık konusunda görüşme yaptı. Karaosmanoğlu’nun bu teklife sıcak baktığı, önümüzdeki günlerde de resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.” ifadeleri kullanıldı.