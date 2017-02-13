Karaosmanoğlu, “Recep, Tayyip, Erdoğan’ı ağırladı”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 8 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı duydukları sevgiden dolayı üçüzlerine Recep, Tayyip ve Erdoğan isimlerini koyan Emine ve Serdar Yurtoğlu çiftini Gebze çalışma ofisinde ağırladı.



“CUMHURBAŞKANIMIZLA GURUR DUYUYORUZ”

Darıca ilçesinde yaşayan Yurtoğlu ailesi ve Recep, Tayyip, Erdoğan üçüzleriyle buluşan Başkan Karaosmanoğlu, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve hediyeler verdi. Yurtoğlu ailesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın adını çocuklarına vermekten dolayı gurur duyduklarını ifade de ettiler. Üçüzlerin 8 yaşına geldiğini ifade eden Baba Serdar Yurtoğlu, Cumhurbaşkanımıza her gün dua ediyoruz diyerek “Rabbim onu ve milletimizi her daim korusun” dedi.



“ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIKLI BÜYÜMESİNE SEVİNİYORUM”

Yurtoğlu, 5 çocuk babası olduğunu, diğer çocuklarının isimlerinin ise Mustafa ve Mahircan olduğunu ifade ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’da, “Üçüzlerimizin sağlıklı büyümesine çok seviniyorum. Onları çok iyi gördüm” diyerek duygularını ifade etti. Gelecekte onları çok iyi eğitim almış olarak görmek istediğini de ifade eden Karaosmanoğlu, “Üçüzlerimize ve Yurtoğlu ailesine çocuklarıyla sağlıklı bir yaşam diliyorum. İnşallah hep mutlu olurlar” diyerek düşünceleri ifade etti.