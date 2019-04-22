Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki

CHP Kocaeli İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkçı'nın cenaze namazı sonrasında gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi.

Kocaeli İl Başkanvekili Korkut Öz, İzmit Sabri Yalım Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasında, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının, aynı zamanda şehit Yener Kırıkçı'ya ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'na yapılanın, sıradan bir protesto değil, organize bir eylem olduğunu savunan Öz, "Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır." dedi.

Siyasileri sağduyuya davet eden Öz, saldırının ardındaki güç ve azmettiricilerin yargı önüne çıkarılmasını talep etti.

Basın açıklamasına, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İyi Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.