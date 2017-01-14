Meclis gerilirse Türkiye gerilir!

MHP Gebze İlçe Teşkilatı’nda düzenlenen toplantıda gündemi değerlendiren Ünlü, olası referandum süreci ve gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşanan olayları tasvip etmediğini dile getiren Ünlü, bu olayların sokağı da gereceğini söyledi. Ünlü açıklamasında, “Bugün Sayın Dr. Devlet Bahçeli bugün meclis gündemini çok yakından takip eden, ülke siyasetini yönlendiren bir lider. Onun kelimelerinde, söylemlerinin satır aralarında yakalanması gereken mesajlar var. Biz inanıyoruz ki bugün meclis milletin meclisidir. Milletin meclisinde gerginlik oluşturulması, milletin kürsüsünde kavgalar olması sokağı da gerginleştirir. Bunları tasvip etmiyoruz. Bunların yaşanmaması lazım” dedi.

TASARI GEÇMEZSE MECLİS KENDİSİNİ YENİLEMELİ

Tasarının meclisten geçememesi durumunda meclisin kendisini yenilemesi gerektiğini ifade eden Ünlü, “Sayın Genel Başkanımızın da söylemi ile gerginlik yaratmaya gerek yok. Eğer bu tasarı meclisten geçmezse meclis kendisini yeniler. Ama sırf mecliste gerginlik politikası izleyerek bugün ekonominin zor günler geçirdiği, küresel güçlerin hedeflediği bir Türkiye’ye getirmek istemiyoruz bu ülkeyi. Bu insanlar emellerine ulaşamamalı. Meclisteki sayın milletvekilleri de bu gerginlik politikasını yumuşatmak zorundalar. Değişen dünyaya Türkiye ayak uydurmak zorunda. Ortadoğu’nun kan gölüne döndüğü zor bir coğrafyada bulunan Türkiye’de kendini yenilemek ve güncellemek zorunda. Bugün Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin de yapmak istediği budur. İnanıyorum ki Türk milleti hem milletvekili, hem vatandaşı ile bu badireden de çıkmayı başaracaktır” ifadelerini kullandı.

NİSAN’DA KONGRE YAPACAĞIZ

Kongre takvimi ile ilgili konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Biz prensip kararı olarak Nisan ayını belirledik. MHP Kocaeli teşkilatları olarak Nisan ayında kongrelerimizi yapacağız. 30 Nisan’da kongrelerimizi bitireceğiz. Haziran gibi de il kongremizi prensip kararı olarak aldık. Fakat Genel Merkezimiz bize bir takvim verirse ona uyarız. Bizim verdiğimiz takvime göre olayların işleyeceği görünüyor şuanda” şeklinde konuştu.

Samet KAHRAMAN