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MHP Dilovası İlçe Başkanı Ayaz’dan Polis Haftası Mesajı

MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz Türk Polis Teşkilatının 176’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

MHP Dilovası İlçe Başkanı Ayaz'dan Polis Haftası Mesajı

09 Nisan 2021 Cuma 18:58

MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz Polis Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında “Türk Polis Teşkilatı, ülkemizin en köklü ve yüksek donanıma sahip, çağdaş ve evrensel değerler anlayışı ile toplumun huzur ve güvenliğini başarı ile sağlayan önemli bir teşkilattır. Bugün Türk Polis Teşkilatı, 176’üncü kuruluş yıl dönümünün haklı gururunu yaşamaktadır.

 

10 Nisan 1845 tarihinden bu yana, milletimizle yan yana duran emniyet teşkilatımızın 176. kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyor, bizler emin ellerde ve emniyette olalım diyerek, canını feda etmiş olan aziz teşkilat mensubu şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Dilovası İlçe Emniyet mensuplarımız başta olmak üzere tüm polis teşkilatımızın da, aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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