MHP yönetimi Sancaklı'ya gidiyor

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın intihar girişiminde bulunmasından dolayı MHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu bu akşam Sancaklı Ailesi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak. MHP yönetimi tarafından yapılacak ziyaret programı şöyle: 18:30'da buluşacak olan MHP'liler, toplantının hemen ardından saat 19:00'da İstanbul Medicana Hastanesi'ne giderek Kocaeli vekilleri Saffet Sancaklı ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunacak.