MHP’de bayrak değişimi!

**MHP Gebze İlçe Teşkilatı’nda Bayrak değişimi yaşandı. Gülbeyaz Cevahir Kadın Kolları başkanlığını Hatice Uludağ’a devretti. Devir teslim töreninde İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, cevahir ve Uludağ’a teşekkür ederek Referandumla ilgili değerlendirmeler yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda İlçe Kongresini tamamlayan MHP Gebze’de kadın Kolları’nda Barak değişimi yaşandı. Yaklaşık 3 yıldır Gebze kadın Kolları başkanlığını başarıyla yürüten Gülbeyaz Cevahir, görevi Hatice Uludağ’a teslim etti. Cevahir’in döneminde başkan yardımcılığı yapan Uludağ’ın ataması İl Kadın kollarıyla birlikte gerçekleştirildi. İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, katkı ve hizmetlerinden dolayı Gülbeyaz Cevahir’e teşekkür ederek, plaket takdim ederken, Yeni Başkan Hatice Uludağ’a da başarı dileklerini iletti.

LİDER ÜLKE TÜRKİYE İÇİN

Referandum süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, “Zorlu bir süreçten geçiyoruz. 16 Nisan’da yapılacak olan Referandumla ilgili yoğun bir çalışma temposu içindeyiz. 16 Nisan genel başkanımızın fiili durumun ortadan kalması, anayasada olmayan prosedürlerin yasal olarak kullanılması için attığı bir adımdır. Milletimiz kendi yönetimini, bu seçimle belirleyecek. Bu rejim değişikliği değil, sistem değişikliğidir. MHP olarak bu referandumun büyük önemi olduğuna inanıyoruz. 2023 hedefleri için bu referandum çok önemli. Türkiye’nin bölgesinde lider ülke olması için, Ne Şangay ne AB diyebilmemiz için çok önemli buluyoruz. Bundan dolayı ülkücüler olarak evet diyeceğiz. Devlet için evet, Cumhuriyet için evet diyerek, Genel başkanımızın mührünü vurduğu bu referandumda evet çıkması için gayret edeceğiz.”diye konuştu.