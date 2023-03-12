Milletvekili Aday Adayı Yıldız, CHP Gebze'yi Ziyaret Etti





CHP Körfez ilçesi eski ilçe başkanı Makine Mühendisi bölgemizin başarılı iş insanı Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Bülent Yıldız, CHP Gebze ilçe yönetimini ziyaret etti. Eşi Ayça Yıldız ile birlikte ziyaret ettiği Gebze İlçe Teşkilatında Başkan Gökhan Orhan tarafından karşılanan Bülent Yıldız'a gösterdiği ilgiden ötürü teşekkür eden Orhan, eski ilçe başkanı Bülent Yıldız'ı tebrik ediyor başarılar diliyorum dedi.

ZİYARETE PM ÜYESİ TARHAN KATILDI

CHP Gebze ilçe başkanlığında gerçekleşen ziyarete CHP Kocaeli Milletvekili ve PM üyesi Tahsin Tarhan, İl Eğitim sekreteri Hikmet Koçoğlu, Gebze Belediyesi CHP Meclis üyeleri ve CHP Gebze ilçe yönetimi katıldı.

CHP Kocaeli Milletvekili PM üyesi Tahsin Tarhan, " Partimizin başarılı ilçe başkanlarımızdan Bülent beye başarılar diliyorum onu yanlız bırakmayan eşi Ayça'yada desteklerinden ötürü ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

YILDIZ' "TEŞEKKÜR EDERİZ"

Gebze İlçe başkanlığını ziyaret eden CHP Koceli Milletvekili aday adayı Bülent Yıldız, "Milletvekili aday adaylığım sürecinde bu akşam bizleri Gebze İlçe örgütümüzde konuk eden ilçe başkanımız Gökhan Orhan ve yönetimine, eşim Ayça Yıldız ile birlikte, teşekkür ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz toplantıya eşlik eden PM üyemiz Kocaeli milletvekili Tahsin Tarhan il eğitim sekreterimize ve değerli meclis üyelerimize ayrıca teşekkür ederiz." dedi