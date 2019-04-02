Muhtarlar Listesi

Gebze’de 40, Darıca’da 14, Çayırova’da 9 ve Dilovası’nda 12 olmak üzere toplam 75 mahallede kıyasıya süren muhtarlık yarışının kazananları belli oldu. 4 ilçede çoğu mahallenin mevcut muhtarları göreve kaldıkları yerden devam eder iken, muhtarlık görevine ilk defa talip olan adaylar arasında da muhtarlık yarışını kazananlar oldu. Dilovası’nda sadece bir mahallenin muhtarı değişirken, diğer ilçelerin muhtarlarında daha fazla değişiklik olduğu tespit edildi.



GEBZE’NİN İKİ MAHALLESİNDE KADIN MUHTAR



Siyasetin hizmet noktasının en önemli unsurları olan muhtarlık görevine gelenler arasında kadın adaylar da var. Gebze’de Yavuz Selim Mahallesi’nin mevcut muhtarı Şükriye Kavran muhtarlık yarışını tekrar kazanırken, Yenikent Mahallesi’nde ise Esengül Aktaş kadın muhtar olarak seçimi diğer adaylardan önde tamamladı.













