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Muhtarlar Listesi

31 Mart Mahalli idareler genel seçimlerinin sonuçlanmasıyla Gebze ve çevre ilçelerin mahalle muhtarları da belli oldu.

Muhtarlar Listesi

02 Nisan 2019 Salı 09:46

 Gebze’de 40, Darıca’da 14, Çayırova’da 9 ve Dilovası’nda 12 olmak üzere toplam 75 mahallede kıyasıya süren muhtarlık yarışının kazananları belli oldu.  4 ilçede çoğu mahallenin mevcut muhtarları göreve kaldıkları yerden devam eder iken, muhtarlık görevine ilk defa talip olan adaylar arasında da muhtarlık yarışını kazananlar oldu. Dilovası’nda sadece bir mahallenin muhtarı değişirken, diğer ilçelerin muhtarlarında daha fazla değişiklik olduğu tespit edildi.


GEBZE’NİN İKİ MAHALLESİNDE KADIN MUHTAR


Siyasetin hizmet noktasının en önemli unsurları olan muhtarlık görevine gelenler arasında kadın adaylar da var. Gebze’de Yavuz Selim Mahallesi’nin mevcut muhtarı Şükriye Kavran muhtarlık yarışını tekrar kazanırken, Yenikent Mahallesi’nde ise Esengül Aktaş kadın muhtar olarak seçimi diğer adaylardan önde tamamladı.







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