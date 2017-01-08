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Muhtarlar terörü lanetledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı, ilçe muhtar dernekleriyle birlikte Beşiktaş Şehitler Tepesi’nde terörü lanetledi. Yapılan törene Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanı Lütfi Efil, Muhtarlıklar Şube Müdürü Ufuk Atabay ve ilçe muhtar derneklerinin başkanları katıldı.

Muhtarlar terörü lanetledi

08 Ocak 2017 Pazar 15:05

 

ŞEHİTLERİMİZ ANILDI

Milletimizin birliği ve beraberliği için yaşamlarını yitirmiş şehitlerimiz hayır ile anıldı. Terörle mücadelede bugüne kadar hayatını kaybeden bütün şehitlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi. Terör saldırısını yapanlar ve yaptıranlar ile arkalarındaki karanlık ve kirli güçleri lanetlendi. Çayırova Muhtarlar Derneği Başkanı Rahman Güler’in duası eşliğinde Şehitler Tepesi’ne çelenk bırakıldı. Okunan dualar, şehitlerimizin ruhlarına hediye edildi.

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