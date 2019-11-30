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Refah Erbakan’ ı Bekliyor..

Yeniden refah partisinin gündemi 1 aralık Pazar günü Kandıra’ da yapılacak olan ilçe kongresi.

Refah Erbakan' ı Bekliyor..

30 Kasım 2019 Cumartesi 09:24

Kongreyi parti için bu kadar önemli yapan şey, kongreye partinin genel başkanı Dr. Fatih Erbakan’ ın da katılacak olması. İl teşkilatı bu gündemle adeta seferber olmuş durumda.

İl başkanı Mehmet Aras geçtiğimiz akşam, bu gündemle peş peşe toplantılar yaptı. İlk önce il başkanlık divanını toplayan Aras, daha sonra il yönetim kurulu ile toplantı yaparak hazırlıklara son şeklini verdi.

İl yönetim kurulu toplantısı esnasında, kandıra ilçesi kurucu ilçe başkanı ve kongrenin de ilçe başkan adayı olan Levent Gödek kürsüye çağırılarak, kendisine kongre hazırlıkları ile sorular soruldu.

Toplantıda konuşan, Gödek genel başkana yakışacak bir program hazırladıklarını ve tüm Kocaeli halkını Pazar günü, saat 13:00 de Kandıra turan güneş kültür merkezine beklediklerini ifade etti.

 


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