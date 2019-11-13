SİYASET:
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REFAH,BÜYÜK KONGREYE HAZIRLANIYOR

Yeniden refah partisi Kocaeli il teşkilatı bir yandan hafta sonu Ankara da yapılacak kongreye hazırlanırken, bir yandan da halk ziyaretlerini aksatmadan devam ettiriyor.

REFAH,BÜYÜK KONGREYE HAZIRLANIYOR

13 Kasım 2019 Çarşamba 09:56

Yeniden refah partisi Kocaeli il başkanı Mehmet Aras Başiskele de, Karadenizliler mahallesi sakinlerinin misafiri oldu.

Mahalle halkının Kutay internet kafede ağırladığı Aras a, ilgi üst düzeydeydi. Ziyaret esnasında konuşmasını yapan Aras, sonrasında halkın sorularını cevaplandırırken gündeme dair de önemli açıklamalarda bulundu.

Kocaeli de 34 bin ailenin elektriği kesildi..

“Türkiye siyaseti horoz dövüşü ile meşgul iken, halkımız açlıkla boğuşuyor. Kocaelimizde bu yıl içinde 34 bin ailemizin elektriği kesildi.

Babalar evine ekmek götüremiyor, anneler çocuklarının temel gereksinimlerine cevap veremiyor. Yokluk almış yürümüş, milletin artık tahammülü kalmadı.

Bilindiği gibi toplumumuz artık, bütün aile bireylerinin aynı anda intihar ettiği vakalar ile karşılaş duruma geldi. Bunların altında yatan neden açlık, bir an önce bu ekonominin düze çıkartılması gerekiyor. Bunu yapacak güç ancak milli görüştür. Adil ekonomik düzendir.”

Aras yeni üyelere rozetlerini taktı..

Mehmet Aras toplantı sonrasında kendisini dinleyen halkı, partisine üye olmaya davet etti. Aras ın çağrısına toplantıya katılan pek çok vatandaş olumlu yanıt vererek, partiye üye oldular. Yeni üyelere rozetlerini il başkanı Aras, teşkilat başkanı Cevdet Çepil ve il gençlik kolları başkanı Rıdvan Özay taktı.

 




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