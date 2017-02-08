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SAADET PARTİSİ’NDEN KAN BAĞIŞI

Saadet Partisi Çayırova ilçe başkanlığı ve Türk Kızılayı Çayırova şubesi, 12 Şubat Pazar günü ‘’KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR’’ adıyla kan bağışı kampanyası düzenleyecek.

SAADET PARTİSİ'NDEN KAN BAĞIŞI

08 Şubat 2017 Çarşamba 13:02

11.00 / 17.00 saatleri arasında düzenlenecek kan bağışı kampanyası, Saadet Partisi Çayırova ilçe başkanlığı binasında gerçekleşecek.

Konuyla alakalı Saadet Partisinden yazılı bir açıklama yapıldı. Saadet Partisi ve Kızılay ortaklığıyla yapılacak olan kampanyanın faydalı olacağı belirtilirken şunlar ifade edildi.

KIZILAY'IN YANINDAYIZ DESTEKÇİSİYİZ

Saadet Partisi olarak her zaman Kızılay’ın yanında ve destekçisiyiz. Son dönemlerde komşu ülkelerde yaşanan savaşlarında etkisiyle Türk Kızılayı her zamankinden daha yoğun bir çalışma temposunun içerisine girdi. Dünyanın her noktasında faaliyetlerini büyük bir başarı ve özveriyle sürdüren Kızılaya bizlerde Saadet Partisi olarak milletimizle birlikte her zaman destek olduk. Kısa süre önce (Sivil toplum Kuruluşları) STK birimimiz tarafından kan stokları azalan ve kan bağışına acil ihtiyacı olan Kızılaya destek amaçlı bir çalışma ortaya konuldu. Bizlerde Türk Kızılayı Çayırova şubesiyle irtibat kurduk ve bu çalışmayı yapmak için seferber olduk. Çayırova halkı duyarlı bir millettir. ‘’Kan bağışı hayat kurtarır’’ mantığıyla davranarak elinden gelen desteği verecektir. kan bağışının önemini başımıza gelmeden bilmeli ve Kızılaya destek olmalıyız. TÜM HALKIMIZI BU KAMPANYAYA DAVET EDİYORUZ.

KAN BAĞIŞI İLÇE BİNASINDA

Saadet Partisi ve Kızılayın ortak düzenlediği ‘’KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR’’ adlı kan bağışı kampanyası 12 Şubat Pazar günü 11 / 17 saatleri arasında Saadet Partisi Çayırova ilçe başkanlığı binasında yapılacaktır. 

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