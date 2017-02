SAADET PARTİSİ’NDEN KAN BAĞIŞI

11.00 / 17.00 saatleri arasında düzenlenecek kan bağışı kampanyası, Saadet Partisi Çayırova ilçe başkanlığı binasında gerçekleşecek.

Konuyla alakalı Saadet Partisinden yazılı bir açıklama yapıldı. Saadet Partisi ve Kızılay ortaklığıyla yapılacak olan kampanyanın faydalı olacağı belirtilirken şunlar ifade edildi.

KIZILAY'IN YANINDAYIZ DESTEKÇİSİYİZ



Saadet Partisi olarak her zaman Kızılay’ın yanında ve destekçisiyiz. Son dönemlerde komşu ülkelerde yaşanan savaşlarında etkisiyle Türk Kızılayı her zamankinden daha yoğun bir çalışma temposunun içerisine girdi. Dünyanın her noktasında faaliyetlerini büyük bir başarı ve özveriyle sürdüren Kızılaya bizlerde Saadet Partisi olarak milletimizle birlikte her zaman destek olduk. Kısa süre önce (Sivil toplum Kuruluşları) STK birimimiz tarafından kan stokları azalan ve kan bağışına acil ihtiyacı olan Kızılaya destek amaçlı bir çalışma ortaya konuldu. Bizlerde Türk Kızılayı Çayırova şubesiyle irtibat kurduk ve bu çalışmayı yapmak için seferber olduk. Çayırova halkı duyarlı bir millettir. ‘’Kan bağışı hayat kurtarır’’ mantığıyla davranarak elinden gelen desteği verecektir. kan bağışının önemini başımıza gelmeden bilmeli ve Kızılaya destek olmalıyız. TÜM HALKIMIZI BU KAMPANYAYA DAVET EDİYORUZ.

KAN BAĞIŞI İLÇE BİNASINDA



Saadet Partisi ve Kızılayın ortak düzenlediği ‘’KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR’’ adlı kan bağışı kampanyası 12 Şubat Pazar günü 11 / 17 saatleri arasında Saadet Partisi Çayırova ilçe başkanlığı binasında yapılacaktır.