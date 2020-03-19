Şifresiz yayınlasın!

Sancaklı yaptığı açıklamalarda, "Nihat Özdemir, ertelenme söz konusu değil dedi. Öyle bir konuşmaya gerek yok. Çünkü yarın ne olacağı belli değil. Dakika dakika, saat saat, gün gün Türkiye bu salgını en az hasarla nasıl atlatır bunun konuşulması gerekir. Futbol camiası maçların ertelenmesini istiyor. Onlar da kendine göre haklı. Allah korusun oyunculardan birinde çıktı. O zaman ne olacak ertelenecek ligler. Nihat Özdemir derbi öncesi 52 bin kişi gönül rahatlığıyla gelebilir demişti. Çok talihsiz bir açıklamaydı. O kadar insanın sağlığına nasıl garanti ediyorsun? Bu tür açıklamalara gerek yok."

"TEDBİR AMAÇLI ERTELENMESİNİ İSTERİM."

"Tebrik ederim bakanımızı. Gün gün bilgi verdi. Eğer bilgi vermemiş olsaydı sosyal medyada oluşan bilgi kirliliği insanları yanıltırdı. Aldıkları önlemler de çok iyi. Bizim de bundan sonra 'az hasarla atlatırız' diyerek salmamamız lazım. Herkes çok dikkat etsin. Maçların oynanıp oynanmaması beni çok ilgilendirmiyor. İnsan sağlığı söz konusu. Binlerce insanın hayatı mı önemli, maçlar mı? Ben şahsım olarak konuşuyorum, tedbir amaçlı ertelenmesini isterim. Bir kişide çıkarsa herkes karantinaya alınacak ve zaten ertelenecek. Devlet ne diyorsa onu uygulayalım. Şu an koronadan daha tehlikeli bir şey var. Krizi yönetmek. Paniği yönetmek kolay iş değil. Şu anda Türkiye'nin aldığı kararlar çok başarılı."

“YAYINCI KURULUŞ ŞİFRESİZ YAYINLASIN”

"Yayıncı kuruluş ile konuşalım gerekiyorsa şifresiz yayınlansın dedim. Veya devlet kanalına taşınsın. Ama ben derbi maçını izledim, zerre zevk almadım. İnsanlar ölüyor, hastalık yayılıyor. Bu durumda maç beni ilgilendirmiyor. Tabi ki futbol Türkiye'de en çok ilgi gören şeydir. Ama şu anda olağan üstü bir durum var. Kimse oynamak istemiyor. Futbolcular da ailesini düşünüyor. Karısını, çocuğunu düşünüyor. Birileri inanılmaz bir panik havası yaratmaya çalışıyor. Devletimiz ne diyorsa o. Devlet ne diyor? Şu an panik havası esmemesi için liglerin devam etmesi mi gerekiyor? Tamam oynansın. Ama kesinlikle ertelenemez gibi konuşmalara gerek yok."