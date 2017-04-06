Sosyal Yardım İşleri Yeni Yerinde

Gebze Belediyesi’nin 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’ndaki hizmet kompleksindeki yeni yerine taşınan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, birim müdürü Mehmet Umur ve personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye ana hizmet binasından, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’ndaki kültür merkezi içerisinde eski mali hizmetler ödeme noktasının bulunduğu alana taşınan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü yerinde denetleyen Başkan Köşker, hizmetler için başvuruda bulunan vatandaşlarla da sohbet etti.



DAHA KOLAY ULAŞIM

Yeni görev yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzü merkeze taşıyarak, hem vatandaşlarımızın müdürlüğümüze ulaşımlarını kolaylaştırmayı hem de müdürlüğümüzün vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet vermelerini sağlamayı amaçladık. Tüm müdürlüklerimizde olduğu gibi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz de Gebzelilere hizmet etmek için var” dedi.



İHTİYAÇ SAHİBİNİN YANINDA