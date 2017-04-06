Sosyal Yardım İşleri Yeni Yerinde

DAHA KOLAY ULAŞIM
Yeni görev yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzü merkeze taşıyarak, hem vatandaşlarımızın müdürlüğümüze ulaşımlarını kolaylaştırmayı hem de müdürlüğümüzün vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet vermelerini sağlamayı amaçladık. Tüm müdürlüklerimizde olduğu gibi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz de Gebzelilere hizmet etmek için var” dedi.
İHTİYAÇ SAHİBİNİN YANINDA
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine, birçok kalemde yardımlar gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 63 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye, 28 vatandaşa doğal afet, 636 aileye süt ve mama, 82 engelli ve hastaya hasta yatağı, hasta bezi, havalı hasta yatağı, 775 aileye kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşların yaptığı başvurular komisyon tarafından incelendikten sonra yardımlar, Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce yapılıyor.