SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sosyal Yardım İşleri Yeni Yerinde

15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’ndaki kültür merkezi içerisinde eski mali hizmetler ödeme noktasının bulunduğu alana taşınan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü denetleyen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, yapılan çalışmalar ve yardımlar hakkında bilgi aldı

Sosyal Yardım İşleri Yeni Yerinde

06 Nisan 2017 Perşembe 11:05

 Gebze Belediyesi’nin 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’ndaki hizmet kompleksindeki yeni yerine taşınan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, birim müdürü Mehmet Umur ve personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye ana hizmet binasından, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’ndaki kültür merkezi içerisinde eski mali hizmetler ödeme noktasının bulunduğu alana taşınan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü yerinde denetleyen Başkan Köşker, hizmetler için başvuruda bulunan vatandaşlarla da sohbet etti.


DAHA KOLAY ULAŞIM

Yeni görev yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzü merkeze taşıyarak, hem vatandaşlarımızın müdürlüğümüze ulaşımlarını kolaylaştırmayı hem de müdürlüğümüzün vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet vermelerini sağlamayı amaçladık. Tüm müdürlüklerimizde olduğu gibi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz de Gebzelilere hizmet etmek için var” dedi.


İHTİYAÇ SAHİBİNİN YANINDA

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine, birçok kalemde yardımlar gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 63 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye, 28 vatandaşa doğal afet, 636 aileye süt ve mama, 82 engelli ve hastaya hasta yatağı, hasta bezi, havalı hasta yatağı, 775 aileye kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşların yaptığı başvurular komisyon tarafından incelendikten sonra yardımlar, Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce yapılıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Arsa Fiyatlarının Tavan Yaptığı 10 Bölge Arsa Fiyatlarının...
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Halk oylamasına doğru Halk oylamasına doğru
HAFIZA-İ BEŞER NİSYAN İLE MALULDUR HAFIZA-İ BEŞER NİSYAN İLE MALULDUR
Karabacak, Referandum çalışmalarını değerlendirdi Karabacak, Referandum çalışmalarını değerlendirdi
Çayırova’da Sandık Eğitim Programı Çayırova’da Sandık Eğitim Programı
MHP’de bayrak değişimi! MHP’de bayrak değişimi!
Gebze’den Hayır istedi Gebze’den Hayır istedi
Yukarı Çık

banner208

banner149

Halk oylamasına doğru
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, 16 Nisan’da yapılacak referandumda ilçede yüzde 70 "evet"...

Haberi Oku