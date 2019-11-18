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STK’lar, sosyal sorumluluk projeleri ile kente değer katıyor

Başkan Büyükakın, “Engellilerimizden kadınlarımıza, gençlerimizden yaşlımıza kadar her alanda STK’lar sosyal projeler üretmeli” dedi.

STK'lar, sosyal sorumluluk projeleri ile kente değer katıyor

18 Kasım 2019 Pazartesi 15:17

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı Fuat Ayar, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk, Kocaeli Otel ve Turistik Tesis işletmesi Derneği Başkanı Sadettin Acar ile yönetimlerini makamında konuk etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Sivil toplum kuruluşlarının çalışma mantığı artık başka bir yöne kayıyor” diyerek “Kent üst kimliğimizin güçlenmesi için aidiyetin pekiştirilmesi gerekiyor. Sınırlarımızın ötesinde ve kent içinde bu anlayışla yapılacak çalışmalar aynı zamanda STK’larımıza da güç katacaktır” dedi.

 

“DUYGULARIMIZA TERCÜMAN OLDUNUZ”

Sosyal sorumluluk projeleri üreten STK’lar kente büyük değer katacaktır” ifadelerini kullanan Başkan Büyükakın, “Engellilerimizden kadınlarımıza, gençlerimizden yaşlımıza kadar her alanda sosyal projeler üretmenizin çok faydalı olacağına inanıyorum. STK’lar olarak bu yöne kaymanız çok elzem bir durumdur” şeklinde konuştu. Görüşmelerde Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı Fuat Ayar, güçlü bir şekilde sosyo kültürel faaliyetler yapmaya başladıklarını ifade ederken, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk ise gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öztürk ziyarette, “Avrupa Birliği Konseyi’nde yaptığınız konuşma için teşekkür ederiz. Duygularımıza tercüman oldunuz” ifadelerini sarf etti.

 

“KOCAELİ’NİN TURİZM MASTER PLANINI YAPACAĞIZ”

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği üyeleriyle olan görüşmesinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile kurulacak iş birliklerinin önemine dikkat çeken Başkan Büyükakın, iki ülke arasındaki belediyelerle yapılacak kardeş şehir uygulamalarıyla da çok önemli mesafelerinin alınacağını söyledi. Kocaeli Otel ve Turistik Tesis İşletmesi Derneği Başkanı Sadettin Acar ve yönetimleriyle olan buluşmasında da sektörle ilgili düşüncelerini belirten Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin turizm master planını yapacağız. Sizlerin de turizm çalıştaylarına katılarak önerilerinizi ve fikirlerini her fırsatta yetkili kurumlara iletmenizi istiyoruz. Profesyonel bir yaklaşımla beraber turizm alanına kafa yoralım. Eko turizm, doğa, perma kültür, sağlık gibi turizm çeşitlerinin tüm başlıkları üzerinde çalışalım” açıklamasını yaptı. Her alanda gereken birlikteliğin turizm alanında da yapılmasını dile getiren Başkan Büyükakın, günlük kiraya verilen evler konusunda turizm ve otelcilerin sorunlarını da büyük bir dikkatle dinledi.  








 

 

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