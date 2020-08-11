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Tarhan, MYK listesinde yer almadı

26 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'nda 671 oy alarak Parti Meclis Üyesi seçilen Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Merkez Yönetim Kurulu (MYK)'da yer almadı.

Tarhan, MYK listesinde yer almadı

11 Ağustos 2020 Salı 00:09

25 Temmuz’da gerçekleştirilen CHP Kurultayı'nda mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden seçilmişti. 26 Temmuz’da ise Parti Meclisi seçimi yapılmıştı. Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın da aralarında bulunduğu 60 kişi CHP Parti Meclisi Üyesi seçilmişti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda, 16 kişiden oluşan Merkez Yürütme Kurulu üyelerini belirledi. MYK’ya girmesi beklenen Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, listede yer almadı.

TARHAN: TALEBİM YOKTU

CHP Parti Meclis Üyesi Tahsin Tarhan, 16 kişilik MYK’ya girmek için bir talebinin olmadığını söyledi. Tarhan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “PM üyesi seçildim, ardından MYK’ya girmem halinde benim için zor olacaktı. PM ve MYK görevi ile birlikte milletvekilliği sorumluluklarımı yapamayacaktım. Genel Başkanımız ile görüştüm, PM'de yapılacak görev dağılımında sorumluluk almak istiyorum dedim. PM’de verimli ve üretken olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

A TAKIMI BELİRLENDİ

16 kişilik yeni Merkez Yürütme Kurulu’nda 4 yeni isim yer aldı, 12 kişi ise yerini korudu. Kılıçdaroğlu, organ seçimlerinin tamamlanmasından sonra partinin A Takımını da belirledi. Buna göre; CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel sekreterliğe ise Selin Sayek Böke getirildi.

CHP’NİN YENİ MYK LİSTESİ

Oğuz Kaan Salıcı, Faik Öztırak, Selin Sayek Böke, Fethi Açıkel, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Gökçe Gökçen, Gamze Akkuş İlgezdi, Lale Karabıyık, Gülizar Biçer Karaca, Bülent Kuşoğlu, Ali Öztunç, Yüksel Taşkın, Seyit Torun.

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