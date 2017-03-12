Taşdemir güven tazeledi!

**MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir’in tek aday olduğu 12. Olağan İlçe Kongresinde 400 delegenin 270’nin oyunu alarak güven tazeledi

MHP Gebze İlçe Teşkilatı’nın 12. Olağan İlçe Kongresi bugün gerçekleştirildi. Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongreye MHP Kocaeli Ankara Milletvekili Murat Haberal, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, il başkanı Aydın Ünlü, MHP Kocaeli Eski Milletvekili Kemal Köse, MHP İzmit, MHP Kocaeli Eski Milletvekili Kemal Köse, İzmit, Karamürsel, Darıca, Dilvası ilçe başkanları, delegeler ve çok sayıda partili katıldı. Mevcut ilçe başkanı Ferit Taşdemir’in tek aday olduğu kongrede 400 delegenin oy kullanma hakkı vardı. Kongreye 273 delege katılıp oy kullandı. Kullanılan oylardan 3’ü geçersiz olurken 270 delenin oyunu alan Ferit Taşdemir, ikinci dönem MHP Gebze ilçe başkanı olarak seçildi.

YÖNETİM KURULU

Mevcut ilçe başkanı Ferit Taşdemir’in başkan seçildiği kongrede ilçe yönetim kurulu üyeleri; Ahmet Ferit Taşdemir, Ali Yarsız, Erdal Kabaca, Dilaver Ağaoğlu, Evren Yayla, Murat Musluk, Mert Yaşar Kocaoğlu, Recep Cumhuriyet, Sabiha Çalışkan, Mehmet Doğan, Ömer Cihan Kavak, Bülent Çevik, İshak Erikçi, Hakan Bat, Yusuf Ziya Ünsal, Mustafa Gürkan Çubukçu, Kamil Yağcı, Osman Alkan, Abdullah Kandal, Bilgehan Ay, Aydın Yılmaz, İlhan Koçyiğit, Hasan Çoruh.

İL DELEGELERİ

İl delegeleri; Abdullah Baki Erdöl, Abdullah Kandal, Abdullah Kaymak, Ahmet Ferit Taşdemir, Ahmet Hatip, Ali Coşkun, Ali Gökhan, Ali Yalsız, Alper Akbaş, Alper Demir, Aybüke Reyhan Kaplan, Aydın Yılmaz, Birol Yanbul, Bülent Çevik, Coşkun Başaran, Coşkun Öztürk, Deniz Musluk, Dilavar Ağaoğlu, Doğukan Topcan, Emrah Çoruh, Emrah Dursun, Erdal Kabaca, Erdal Bilgili, Erdal Kaplan, Erdoğan Şahin, Erkan Durmuş, Evren Yayla, Eyüp Doğan, Fatih Aksoy, Fatih Demir, Ferhat Taşdemir, Gülbeyaz Cevahir, Hakan Bat, Hakan Doğan, Halil Kaya, Hamza Kocabıyık, Hasan Çorhu, Hasan Kandemir, Hasan Koral, Hasan Ulusoy, Hatice Uludağ, Hıdır Türkoğlu, Hilal Gül, Hilal Taşdemir, Hüseyin Gökdeniz, Hüseyin Özdemir, Hüseyin Yetkin, İhsan Tuncer, İlhami Cındık, İlhami Koçyiğit, İrfan Keleşoğlu, İshak Erikçi, İsmail Okumuş, İsmail Yayla, İsmet Pehlivanoğulları, Kadriye Özyılmaz, Kamil Cankeri, Kamil Keskin, Kamil Yağcı, Latif Öztürk, Macide Yılmaz, Mehmet Dede, Mehmet Doğan, Mehmet Güler, Menekşe Ağaoğlu, Mert Y. Kocaoğlu, Mesut Arslan, Muhammet Tuğ, Murat Başaran, Murat Musluk, Murat Yılmaz, Mustafa Ceylan, Mustafa Dağ, Mustafa G. Çubukçuoğlu, Mustafa Özdemir, Müyesser Öztürk, Necip Alkan, Necmiye Aydın, Nevzat Coşkun, Osman Alkan, Ömer Cihan Kavak, Ömer Kaymak, Ömer Dede, Polat Ağralı, Ramazan Doğan, Recep Cirik, Recep Cumhuriyet, Sabiha Çalışkan, Sabri Özdemir, Selahattin Köksaldı, Selçuk Gökhan, Selçuk Kandemir, Serhat Çiftçi, Serkan Gürhan, Sevgi Koç, Suna Kandemir, Süleyman Gülsoy, Sülün Türkoğlu, Tolga Öztürk, Tuna Öner, Ümit Yalsız, Ülkü Demir, Ülkü Kara, Ünal Çalışkan, Veysel Çelik, Volkan Koç, Yasin Özkan, Yusuf Birol, Yusuf Ziya Ünsal, Zeki Gündüz, Zeynep Garip.