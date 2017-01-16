TOLTAR HİZMETLERİNİ ANLATTI!

Başkan Toltar, mahalleye kazandırılan hizmetler ve yapılacak projeler hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Yapılan Toplantıya AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Mehmet Uzunoğlu, İl Yöneticileri Ekrem Özenir, Ayhan Naci Yılmaz, İsmail Demir, İrfan Ayar, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları yönetimi, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Alaattin Durmuş ve Mimar Sinan Mahalle Yönetimi ve üyeleri katıldı. Katılımdan dolayı mahalle teşkilatına teşekkür ederek konuşmasına başlayan AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut “2016 yılı deyince aklımıza gelen ilk şey 15 Temmuz olayı geliyor. 15 Temmuzda hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Ancak bu hain girişim halkımızın devletine ve bayrağına sahip çıkması ile geri püskürtülmüş oldu. Halkımız tüm ülkemizde olduğu gibi Dilovası’nda da devletine ve bayrağına sahip çıkmak için meydanlara akın etti. Ben buradan tüm Dilovası halkına bir kez daha teşekkür ederken tüm şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Son zamanlarda gerçekleşen saldırıların ne amaçla yapıldığını hepimiz iyi biliyoruz. Bizler de teşkilatlar olarak bu zor günlerde üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz.

ÜLKEMİZ 15 YILDA DÜNYANIN PARLAYAN YILDIZI OLDU

Ardından konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “15 yıllık Ak Parti iktidarımız ile ülkemiz her alanda hızla büyüdü, gelişti, kalkındı; devrim ve reform niteliğinde değişim ve dönüşüm, ilerleme ve gelişmenin aktörü, öncüsü, adeta dünyanın parlayan yıldızı oldu. Bizde göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar Hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Dilovası Belediyesi olarak Hakk’a ve halka hizmet etme gayretiyle çalışıyor, çabalıyoruz.

ÇOK AMAÇLI DEV KOMPLEKS İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Daha sonra hizmet sunumuna geçen Başkan Toltar, “Hizmet misyonumuzda şahıslar ve makamlar geçicidir; baki olan Hakk'ın ve halkın rızası için yapmış olduğumuz hizmetledir. Mimar Sinan Mahallemizde de bu anlayış ile bir çok çalışmamızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Şuan için en büyük projemiz olan ve Gebze Ticaret Odası ile birlikte yürüttüğümüz Halk Eğitim Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve Mimar Sinan Mahalle Muhtarlığı ile Orhangazi Mahalle Muhtarlığının içerisinde bulunduğu ayrıca Gebze Ticaret Odası Hizmet Ofisinin de yer aldığı dev kompleksimiz için geri sayım başladı. İnşallah yakında temel atma törenimiz olacak. İnşallah 2017 sonunda da bitirmiş olacağız. Bu çalışmada yer alan Dilovası Kaymakamlığımıza ve Gebze Ticaret Odası Başkan ve yönetimine teşekkür ediyorum.

KAPALI SPOR SALONUMUZ AÇILACAK

Bunun dışında Mimar Sinan Mahallemizde yeni çok amaçlı Kapalı Spor Salonumuzun yakında açılışını yapacağız. İnşallah gençlerimiz burada kendilerini daha iyi şekilde geliştirecekler. Yine mahallemize çok fonksiyonlu içerisinde kütüphane, okuma salonları, taziye evi olan Hz. Ali Cami ve 15 Temmuz Şehitler Külliyesi yapımı devam etmektedir. Iğdırlılar Mahallemiz olarak adlandırdığımız bölgeye de yine bir semt konağı çalışmamız devam ediyor. Mahallemizde bir çok alt ve üst yapı çalışması olmak üzere, asfalt çalışmalarımız, çocuk oyun alanlarımız yapılmış, yeni sokaklarımızda halkımızın hizmetine sunulmuştur. Ayrıca Palgaz ile yaptığımız çalışmalar ile bir çok sokak ve caddemize doğalgazı ulaştırdık. Birçok sokağımızı güvenli hale getirmek için korkuluk çalışmalarımız yapıldı.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ALANINDA HİZMETLERİMİZ SÜRÜYOR

Bunlarla birlikte sosyal belediyecilik anlayışımız gereği birçok ihtiyaç sahibi aileye gıda ve maddi yardımların yanı sıra evi olmayan yada evi olupta harabe şekilde bulunan yine ihtiyaç sahibi vatandaşımıza inşaat malzemesi yardımında bulunduk. Gıda yardımlarımız sürekli yapılmakta. Ayrıca üniversiteye giden ilçemizde 475 öğrencimize burs imkanı sağladık. Aylık olarak 150 TL burs yardımı almaları için çalışıyoruz. Bunlar bazı yaptıklarımız inşallah 2019 yılına kadar daha yaşanılabilir bir Dilovası ve Mimar Sinan Mahallesi için ekibimizle çok güzel projelere imza atmaya devam edeceğiz.”dedi.