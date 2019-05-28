Türkkan Gebze'deydi

Türkkan’ın ilçedeki programı İYİ Parti Gebze İlçe Başkanlığı’nda başladı. Partililerle bir araya gelen Türkkan, iftarda Arapçeşme Mahallesi’nde oturan Karakoç ailesinin evine misafir oldu.

İftarın ardından Türkkan’ın programı devam etti.



HASTA ZİYARETLERİ

Türkkan iftarın ardından Gebze’de geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu. Geçirdiği trafik kazası sonucu oğulları felç kalan Cingöz ailesini ziyaret eden Türkkan, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

İYİ Partili Vekil, ziyaretin ardından duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Dört yıl evvel bir arabanın çarpması sonucu yitirdiği fonksiyonlarını, aylarca bitkisel hayatta kaldıktan sonra yeniden kazanan evlatlarına büyük bir ihtimam ile bakan aile, şükür etmenin ne kadar önemli bir erdem olduğunu gösterdi bize. Her geçen gün daha iyi olduğunu söyledikleri evladımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum Allah’tan.”

Türkkan’ın, Gebze’de daha sonraki ziyareti Konak ailesinin evine oldu. Türkkan, 2 çocuğuyla hayat mücadelesi veren Neşe Konak’ı ziyaret etti. Türkkan, Konak’ın 12 yıldır kanserle mücadele ettiğini, kızı Melisa ve 18 yaşındaki oğlu Hacı Ramazan ile birlikte hayata tutunmaya çalıştığını ifade etti.

ESKİHİSAR’DA VATANDAŞLARLA SOHBET



İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Cumartesi günü Gebze programı Eskihisar sahilinde son buldu. Burada sahur vaktini bekleyen vatandaşlarla bir araya gelen Türkkan, Eskihisar Mahallesi Muhtarı Tayfun Özcan ile Eskihisar’ın sorunları üzerine görüştü.

Türkkan’a ziyaretlerinde İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Özhan Öztürk ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine Kayser Güler de eşlik etti.