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Ülkeyi Parçalar!

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhurbaşkanlığı sistemi üzerine ağır eleştirilerini süründürüyor.

Ülkeyi Parçalar!

28 Ocak 2017 Cumartesi 13:16

Hemen hemen her gün yeni donelerle Anayasa değişikliğine yönelik sert ifadeler kullanan Hürriyet, bu kez bölünme getireceğini ileri sürdü. Padişahlık, diktatörlük, bölünme gibi argümanlardan sonra bu kez sistemin Federasyon getireceğini öne süren Hürriyet, “Rejim değişikliği olan bu anayasa, federasyonu, federasyon da parçalanmayı getirir. Bu anayasa ulus devleti çözecek tehlikeli bir anahtardır. Derin yapılanmaların, arka plandan devleti yönetmek isteyenlerin fayda sağlayacağı bir sistemdir.”dedi. 

YUGOSLAVYA-SURİYE ÖRNEĞİ

Sistemin Türkiye’yi Yugoslavya ve Suriye gibi yapacağını iddia eden Hürriyet, “Dünya derin devletinin Türkiye’yi açmaza sürüklemek ve parçalamak için dayattığı bir modeldir. Dünyada 30'dan fazla ülke ithal ettiği bu tarz sistemlerle çöküş yaşamıştır. Yugoslavya'nın parçalanma süreci, Suriye'deki iç savaşın başlangıç koşulları dikkatle incelenmelidir. Bu gelişmeler bizim için de ders niteliği taşımaktadır. Türkiye, Yugoslavya olmasın istiyoruz. Türkiye, Suriye olmasın istiyoruz. Bu sistem karşısında, yanıtlanması gereken önemli bir soru var. "AKP'nin şimdi MHP ile anlaşıp, üniter/otoriter başkanlık sistemini getirip, yarın Öcalan ile anlaşıp bölgesel yönetim ve özerk yapılar ile Federatif başkanlık sistemi kurmayacaklarının garantisi var mıdır? Bu anayasa geçerse, Türkiye'de kimse 2016 yılından daha huzurlu olmayacak. Bölünmüş yol değil, bölünmemiş huzurlu bir ülke istiyoruz.”diye konuştu.

Sercan ATALAY

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