Vali Aksoy’dan Çiftçi’ye ziyaret

MUHTARLARI DİNLEDİ
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy daha sonra Çayırova’daki mahalle muhtarları ile Çayırova Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıda bir araya geldi. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile daire müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıya katılan 9 mahalle muhtarı talep, öneri ve isteklerini anlattılar. Toplantıda tek tek söz alan Çayırova, Yenimahalle, Atatürk, Özgürlük, İnönü, Akse, Emek, Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahallesi muhtarları mahalleleri ile ilgili taleplerini Vali Aksoy’a ilettiler.