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Vali Aksoy’dan Çiftçi’ye ziyaret

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Muhtarlar toplantısı için ilçeye gelen Vali Aksoy, toplantı öncesinde belediyeyi ziyaret etti. Başkan Çiftçi ve başkan yardımcıları tarafından belediye girişinde karşılanan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Çiftçi ile çeşitli konulara ilişkin başkanlık makamında bir süre görüş alışverişinde bulundu. Çayırova’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Aksoy, Başkan Çiftçi’ye görevinde başarılar diledi.

Vali Aksoy'dan Çiftçi'ye ziyaret

20 Kasım 2019 Çarşamba 09:18

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdiği Vali Aksoy’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

MUHTARLARI DİNLEDİ

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy daha sonra Çayırova’daki mahalle muhtarları ile Çayırova Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıda bir araya geldi. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile daire müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıya katılan 9 mahalle muhtarı talep, öneri ve isteklerini anlattılar. Toplantıda tek tek söz alan Çayırova, Yenimahalle, Atatürk, Özgürlük, İnönü, Akse, Emek, Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahallesi muhtarları mahalleleri ile ilgili taleplerini Vali Aksoy’a ilettiler.








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