YENİDEN REFAH PARTİSİ DARICA STAND ÇALIŞMASI

Yeniden Refah Partisi'nin Darıca İlçe Hanım Kolları Başkanı Melike ERTUĞ'un yapmış olduğu açıklamada Yeniden Refah Partisi Darıca İlçe Hanım Kolları olarak açılmış olan tanıtım ve üye kayıt standlarına Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Darıcamızda'da halkımızın teveccühü ile büyük bir ivme yakalandığını , insanların artık alternatif aramak zorunda kalmayarak tüm Türkiye'yi birleştirmeye ve kucaklamaya hazır olan Yeniden Refah Partisi'ni tercih ettiğini belirtti.

Ertuğ sözlerini Yeniden Refah Partisi'nin ülkemizde barış , huzur ve güçlü ekonominin temellerini atacağını belirterek Tüm bölge halkını Yeniden Refah Partisi'nin Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan 1. Olağan Büyük Kongresi'ne Darıca İlçe Teşkilatı önünden otobüsler kaldırılacağını ve tarihe tanıklık edilecek olan bu büyük güne Darıca'dan katılmak isteyenleri davet ederek sözlerini noktaladı.