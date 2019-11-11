Ertuğ sözlerini Yeniden Refah Partisi'nin ülkemizde barış , huzur ve güçlü ekonominin temellerini atacağını belirterek Tüm bölge halkını Yeniden Refah Partisi'nin Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan 1. Olağan Büyük Kongresi'ne Darıca İlçe Teşkilatı önünden otobüsler kaldırılacağını ve tarihe tanıklık edilecek olan bu büyük güne Darıca'dan katılmak isteyenleri davet ederek sözlerini noktaladı.
YENİDEN REFAH PARTİSİ DARICA STAND ÇALIŞMASI
Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Kadın Kolları Tanıtma Birim Başkanı Betül Boz , İl Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleri ve Darıca İlçe Kadın Kolları teşkilat üyeleri tarafından Darıca Şehit Cevher Dudayev Parkında tanıtım ve üye kayıt stand çalışması yapıldı.
Ertuğ sözlerini Yeniden Refah Partisi'nin ülkemizde barış , huzur ve güçlü ekonominin temellerini atacağını belirterek Tüm bölge halkını Yeniden Refah Partisi'nin Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan 1. Olağan Büyük Kongresi'ne Darıca İlçe Teşkilatı önünden otobüsler kaldırılacağını ve tarihe tanıklık edilecek olan bu büyük güne Darıca'dan katılmak isteyenleri davet ederek sözlerini noktaladı.