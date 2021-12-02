YENİDEN REFAH PARTİSİ DİLOVASI İLÇE BAŞKANI

5 Aralık 2021 Pazar Günü saat 14:00'te Dilovası Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan 2. Olağan Kogresi öncesi Kongreyi götürme vazifesi Dilovası'nda tanınan ve sevilen simalardan Erol Gök'e verildi.

Yapılan istişare sonucu istişare komisyonunun önerisi İl Birim Başkanlarının ve Yönetim Kurulunun karar ve onayı ile Dilovası Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Erol Gök oldu. Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, Yeniden Refah Partisi Dilovası İlçe Başkanı seçilen Erol Gök'e yeni görevinde başarılar diledi.