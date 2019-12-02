SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı, Dr. Fatih Erbakan Kocaeli De..

Milli görüş lideri Erbakan bir dizi programa katılmak için Kocaeli’ ye geldi. Liderini Sabiha gökçen havalimanında karşılayan Kocaeli teşkilatı, yüzlerce araçtan oluşan konvoy ile, otoyol boyunca renkli görüntüler oluşturdu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı, Dr. Fatih Erbakan Kocaeli De..

02 Aralık 2019 Pazartesi 09:40

Erbakan’ ı havalimanının vip salonunda karşılayan, partinin il başkanı Mehmet Aras, genel başkanlarını Kocaelimize hoş geldiniz diyerek karşıladı.

Dr. Fatih Erbakan, il başkanı Aras’ a Kocaeli de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Konvoy ile birlikte ilk önce, Erbakan vakfı kadın kolları tarafından tertip edilen, konferansa katılan Erbakan, şu sıralar bu konferansta konuşuyor.

Erbakan vakfı kadın kollarının düzenlediği konferansta, genç kadınlara hitap eden Erbakan, şu sözleri kaydetti;

“Kocaelili kadınların düzenlediği bu toplantıda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduk, bir ülkenin en büyük sermayesi gençliğidir. Kadınlar ve gençler bir toplumun dinamosudur. Gençliğimizin şuurlu olması lazımdır.

Milli görüş hareketi yedi milyar insanın refahı için çalışmayı esas alıyor. Milli görüş paylaşım ve yönetimde adaleti esas alıyor. Siyonizm ise paylaşım ve adalette kendi menfaat ve çıkarını esas alıyor. Irkçı emperyalizm insanların kılık kıyafetini önemsemiyor, onlar için sömürebildikten sonra, çarşaf giyen ile mini etek giyen arasında hiçbir fark yoktur. Erbakan hocamızın ırkçı emperyalizm tarafından sürekli engellenmesinin sebebi, kendisinin imam hatip okulları açması, dini veya özel yaşantısı değildir. Hocamıza uygulanan ambargonun nedeni, paylaşımda ve yönetimde adalet ilkesi doğrultusunda siyaset yapmasıdır. Kıbrıs savaşını yapmasıdır, denk bütçeyi kurup, halka kaynakları dağıtmasıdır. İşte bizler de tıpkı liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan gibi paylaşımda ve yönetimde adaleti sağlamak için yola çıktık.”

 




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
"Biz gelir gelmez denk bütçe gerçekleştireceğiz"
Refah Erbakan’ ı Bekliyor.. Refah Erbakan’ ı Bekliyor..
Başkan Büyükakın, Düzce Valisi Dağlı’yı Konuk Etti Başkan Büyükakın, Düzce Valisi Dağlı’yı...
Başkan Büyükgöz Yenikent Pazarını Ziyaret Etti Başkan Büyükgöz Yenikent Pazarını Ziyaret Etti
YENİDEN REFAH PARTİSİ 1 YAŞINDA YENİDEN REFAH PARTİSİ 1 YAŞINDA
Başkan Büyükgöz’ün 24 Kasım Mesajı Başkan Büyükgöz’ün 24 Kasım Mesajı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

"Biz gelir gelmez denk bütçe gerçekleştireceğiz"
Fatih Erbakan: "Bir kuruş ilave borç almayacağız. Her sene 100 milyar dolar ilave kaynak üreteceğiz. 100...

Haberi Oku