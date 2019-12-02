Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı, Dr. Fatih Erbakan Kocaeli De..

Erbakan’ ı havalimanının vip salonunda karşılayan, partinin il başkanı Mehmet Aras, genel başkanlarını Kocaelimize hoş geldiniz diyerek karşıladı.

Dr. Fatih Erbakan, il başkanı Aras’ a Kocaeli de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Konvoy ile birlikte ilk önce, Erbakan vakfı kadın kolları tarafından tertip edilen, konferansa katılan Erbakan, şu sıralar bu konferansta konuşuyor.

Erbakan vakfı kadın kollarının düzenlediği konferansta, genç kadınlara hitap eden Erbakan, şu sözleri kaydetti;

“Kocaelili kadınların düzenlediği bu toplantıda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduk, bir ülkenin en büyük sermayesi gençliğidir. Kadınlar ve gençler bir toplumun dinamosudur. Gençliğimizin şuurlu olması lazımdır.

Milli görüş hareketi yedi milyar insanın refahı için çalışmayı esas alıyor. Milli görüş paylaşım ve yönetimde adaleti esas alıyor. Siyonizm ise paylaşım ve adalette kendi menfaat ve çıkarını esas alıyor. Irkçı emperyalizm insanların kılık kıyafetini önemsemiyor, onlar için sömürebildikten sonra, çarşaf giyen ile mini etek giyen arasında hiçbir fark yoktur. Erbakan hocamızın ırkçı emperyalizm tarafından sürekli engellenmesinin sebebi, kendisinin imam hatip okulları açması, dini veya özel yaşantısı değildir. Hocamıza uygulanan ambargonun nedeni, paylaşımda ve yönetimde adalet ilkesi doğrultusunda siyaset yapmasıdır. Kıbrıs savaşını yapmasıdır, denk bütçeyi kurup, halka kaynakları dağıtmasıdır. İşte bizler de tıpkı liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan gibi paylaşımda ve yönetimde adaleti sağlamak için yola çıktık.”