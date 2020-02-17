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Yeniden Refah’tan ziyaret

Yeniden Refah Partisi Gebze Gençlik Kolları Başkan Yardımcıları Murat Kabul ve Abdulhamit Gözcü, Nurettin Yıldız’ı ziyaret etti.

Yeniden Refah'tan ziyaret

17 Şubat 2020 Pazartesi 14:18

 Heyet gündem ve projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette Nurettin Yıldız, “Gençlik çalışmaları çok önemli çalışmalarınızda Ahlak ve Maneviyatı ön planda tutun ve sizlere hediye edeceğim Mağaradan Arşa isimli Kitabımı okuyun ve gençliği mağaradan arşa çıkarın inşallah” dedi. Başkan Yardımcısı Murat Kabul ise, “Her zaman ilminden ve fikirlerinden örnek aldığımız hocamıza teşekkür ediyoruz. İnşallah gençliğin ve ülkemizin kurtuluşu için üzerimize ne düşüyorsa en iyisini yapmak için çaba göstereceğiz. Kitap hediyesi içinde tüm arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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