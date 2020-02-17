Yeniden Refah’tan ziyaret

Heyet gündem ve projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette

Nurettin Yıldız

, “Gençlik çalışmaları çok önemli çalışmalarınızda Ahlak ve Maneviyatı ön planda tutun ve sizlere hediye edeceğim Mağaradan Arşa isimli Kitabımı okuyun ve gençliği mağaradan arşa çıkarın inşallah” dedi. Başkan Yardımcısı

Murat Kabul