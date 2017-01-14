Yılmaz: CHP hesabını verecek!

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, anayasa değişikliği teklifinin Genel Kuruldaki görüşmelerine değinerek, "Bu taslağın daha henüz görüşmeler aşamasındayken, anamuhalefet partisi liderinin başlatmış olduğu bir kampanyayla, şiddeti, kaosu, kışkırtmayı içeren bir kampanyayla ülke, millet olarak karşı karşıyayız." görüşünü ileri sürdü.

BEYHUDE ÇABALAR

ve aşı olmak zorunda kaldığını hatırlatan Yılmaz, "TBMM, bu görüntüleri ve hadiseleri, bu siyasi eşkıyalıkları hak etmiyor. CHP'nin Meclisimize ve milletimize yaşattığı bu tablonun baş sorumlusunun bizzat bu tabloyu organize eden ve bu direktifleri veren kişinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu, grup başkanvekillerinin bu şiddet senaryosunda başrolü oynadığını, diğer milletvekillerinin de bu şiddet senaryosunda figüran o

larak sahne aldıklarını özellikle aziz milletimizle

Mehmet Akif Yılmaz, şunları kaydetti: "Maalesef üzüntüyle yaşanan süreçte görüyoruz ki CHP'de dünden bugüne değişen hiçbir şey yok. Dün Meclis kürsüsünde 'Eğer şartlar oluşursa darbe meşru bir haktır' diyen bir CHP Genel Başkanı vardı. Milletimiz onun kim olduğunu biliyor. Bugün de yine milletin Meclisinde, milletin kürsüsünü işgal eden, yerlere yıkan ve bu vesileyle milletimize hakaret eden, millet iradesini tanımadığını bu eylemleriyle gösteren bir CHP ile karşı karşıyayız. Büyük bir korku içindeler, telaş halindeler ve yanlış, meşru olmayan yöntemlere başvuruyorlar. Bu yolun, yol olmadığını CHP'lilere hatırlatmak istiyoruz. Bu ülkede AK Parti siyasetiyle sözün, kararın bundan böyle milletin olacağı artık tescillenmiştir. Beyhude çabalara, millet iradesi dışında yollara yeltenmenin hiçbir anlamı yok. Bu yol onları hiçbir menzile ulaştırmayacak."

KAVGAYLA İŞİMİZ OLMAZ

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın da kaval kemiğinden ısırıldığını paylaşmak istiyorum. Bizim kanla, kavgayla, kaosla hiçbir zaman işimiz olmadı." dedi.

Kendisine saldırdığını söylediği CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın yalan söylediğini ileri süren Yılmaz, "İnsanda zerre kadar şahsiyet, haysiyet, namus kavramı varsa yalan yoluna başvurmaz. Özür dilemek bir erdemdir." diye konuştu. Bunu şiddetle kınadığını dile getiren Yılmaz, "Bizim canımızı yakan, inciten bu tür saldırılar değil. Biz mücadele ile cunta zihniyetiyle vesayet çevreleriyle mücadele ede ede, kavga vere vere bugünlere geldik. Bunlar bizim canımızı acıtmaz. Bizim canımızı acıtan milletin Meclisinde milletin kürsüsünün devrilmeye kalkışılmasıdır. CHP er veya geç bu alçak hareketinin, kürsü işgalinin, siyasi eşkıyalığının hesabını bu aziz millete verecektir." ifadesini kullandı. Ömür KAVRAN