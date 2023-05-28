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Ysk Başkanı Yener: "Şu An İtibariyle Erdoğan Yüzde 54.47, Kılıçdaroğlu Yüzde 45.53 Oy Oranına Sahiptir"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, “Şu an itibarıyle Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54.47, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45.53 oy oranına sahiptir” dedi.

Ysk Başkanı Yener:

28 Mayıs 2023 Pazar 19:58

  YSK Başkanı Yener, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda adayların şu ana kadar aldığı oy oranlarını paylaştı. Sandıkların yarısından fazlasının açıldığını söyleyen Yener, Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 54.47, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise 45.53 olduğunu duyurdu. 
 
  “Şu an itibar Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54.47, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45.53 oy oranına sahiptir” 
  Açılan sandık oranının yüzde 54,60’a ulaştığını söyleyen Yener, “Değerli basın mensupları. Değerli basın mensuplarımız an itibariyle 26 milyon 781 bin 551 oy sayılmış olup geçerli oy 26 milyon 412 bin 590 geçersiz oy 368 bin 961. Şu anda oyları yüzde 54.60’ı sayılmış vaziyettedir. Veri girişimiz devam etmektedir. Veri girişimiz önceki beyanatlarımızda belirttiğimiz gibi siyasi partilerimize de anbean paylaşılmaktadır değerli arkadaşlar. Şu an itibariyle Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54.47, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45.53 oy oranına sahiptir” ifadelerini kullandı.  
 


İHA
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