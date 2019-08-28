2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası’nın ilk antrenmanı yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 26 Haziran-4 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonası öncesi ilk resmi antrenmanlar Kocaeli ilçelerinde yapılmaya başlandı. Gebze, Darıca, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve İzmit’teki alanlarda yapılan hazırlık kampı 2 Eylül'e kadar sürecek. Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, katılımıyla Başiskele ilçesi Bahçecik'teki kamp alanında start alan çalışmalara yabancı ülke sporcularının yanısıra Türk Milli Takımı da katıldı. İlk antrenmanın ardından Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ve Milli Takım sporcuları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti.

BAŞKAN MAKAMINDA KABUL ETTİ

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, daha sonra Milli Takım sporcuları ve antrenörleriyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret ederek, kamp hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükakın, 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın Kocaeli'yi spor şehri yapmak açısından son derece önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN, “MUTLULUK DUYUYORUZ”

Daha önce federasyon başkanı ile yaptığı görüşmelerde böyle bir organizasyona ev sahipliğinden mutluluk duyacağını ifade ettiğini belirten Başkan Büyükakın şunları kaydetti: "Şimdi organizasyonla ilgili hazırlık çalışmalarımız başlamış durumda. İngiltere ve Slovenyalı sporcular da geldiler. Milli takım sporcularımız da burada. İnşallah 2020’de yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atacaklar. Oryantiring Türkiye için yeni bir spor. Gençlerin gözlerindeki pırıl pırıl ifadeleri görünce, onların başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah Kocaeli'nin yapmış olduğu bu ev sahipliği hem şehrimizi dünyaya tanıtmak için fırsat olur hem de Oryantiring sporu kentimizde ve ülkemizde sevilsin diye katkı sunmuş oluruz.”

“KOCAELİ’DE YAPILMASINA KARAR VERDİK”

Şampiyonayı Kocaeli'de yapmaya 2017'de karar verdiklerinde Kocaeli Valisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın destek yazılarıyla Uluslararası Oryantiring Federasyonuna (IOF) müracaat ettiklerini belirten Hacer Akyüz, bu taleplerinin uygun görüldüğünü ve organizasyonun Kocaeli'de yapılmasına karar verildiğini söyledi.

“5 BİN SPORCU BEKLİYORUZ”

Yaklaşık 2 yıldır şampiyonaya hazırlandıklarını ve Kocaeli'de 10-12 bölgenin Oryantiring haritasının çizildiğini anlatan Akyüz, "Oryantiring sporu, yediden yetmişe herkesin mücadele verdiği, sadece gençlerin değil bilakis anne babaların, vatandaşların da katıldığı bir yarışma türüdür. 2020'de biz burada yaklaşık 45-50 ülkeyle birlikte yerelden katılımla Türk ve yabancı sporcuları baz aldığımızda 4 bin 500-5 bin sporcu bekliyoruz” şeklinde konuştu.

"ORGANİZASYON, ÜLKEMİZİN TANITIMI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

“Biz bu olayı sadece spor olarak değerlendirmedik” diyerek sözlerine devam eden Akyüz, “Ülkemizin tanıtımı, özellikle spor tanıtımı açısından değerlendirilmesi, buraların anlatılması bizim için çok önemli. Yabancı sporcuların burada Oryantiring olduğunu bilmesi, elinde haritalarla yarışması, otellerde konaklaması ve ülkenin diğer güzelliklerini görmesi ülkemizin reklamı açısından çok güzel. En iyi şekilde ev sahipliği yapacağız" ifadelerini kullandı.

“SPOR KENTİ KOCAELİ TECRÜBESİ TARTIŞILMAZ”

İngiltere, Slovenya ile Türk Milli Takımı'ndan 50-60 sporcunun kamp yaptığını aktaran Başkan Akyüz, "Bu kampın ilkini gerçekleştiriyoruz. Yarışmadan bir hafta önce de bir kamp gerçekleştireceğiz. Farklı ülkelerden başka takımlar da kamplara katılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ve federasyon olarak bu tür yarışmaları aldığımız için ülke olarak çok tecrübeliyiz. Spor kenti Kocaeli'nin tecrübesi de tartışılmaz. Organizasyona destek olan başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

ULUSLARARASI KOCAELİ KUPASI YARIŞMASI DÜZENLENECEK

Türkiye Oryantiring Federasyonu ile Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonundaki Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası kapsamında ayrıca Uluslararası Kocaeli Kupası yarışması da düzenlenecek.