SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

2022 Türkiye Rallikros Şampiyonası finali Kocaeli'de yapıldı

Kocaeli'de düzenlenen 2022 Türkiye Rallikros Şampiyonası finali koşuldu.

2022 Türkiye Rallikros Şampiyonası finali Kocaeli'de yapıldı

20 Kasım 2022 Pazar 22:18

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda Körfez Yarış Pisti'nde 4 ayrı kategoride düzenlenen organizasyonda, 17 sporcu mücadele etti.
Pistte bulunan 1500 metre uzunluğundaki rallikros parkurunda koşulan yarışlar sonunda Kategori 1'de Ali İşeri birinci, Burak Dalkılıç ikinci oldu.
Kategori 2'de Burak Başlık birincilik, Mert Yudulmaz ikincilik, Levent Acar ise üçüncülük elde etti. Kategori 3'te ilk üç sıralama Halid Avdagiç, Gürkal Menderes, Serkan Güleç'ten oluşurken, Kategori 4'te Çağlayan Çelik birinciliği, Ali Çatalbaş ikinciliği kazandı.
Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.




AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliTahir BüyükakınZinnur BüyükgözSeddar YavuzGebzeVali
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Milli takım sporcuları Balkan Oyunları’ndan şampiyonlukla döndü Milli takım sporcuları Balkan Oyunları’ndan şampiyonlukla...
Akşener, İzmit Belediyespor’u ağırladı Akşener, İzmit Belediyespor’u ağırladı
DÜNYA ŞAMPİYONLARI GEBZE KADROSUNDA DÜNYA ŞAMPİYONLARI GEBZE KADROSUNDA
Dünya Kupası'nı 8 ülke kazandı Dünya Kupası'nı 8 ülke kazandı
Darıcalı Yüzücüler Madalya İçin Yarıştı Darıcalı Yüzücüler Madalya İçin Yarıştı
Okan Buruk: Daha İyisini Yapabilirdik Okan Buruk: Daha İyisini Yapabilirdik
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

Milli takım sporcuları Balkan Oyunları’ndan...
Aerobik Cimnastik Balkan Oyunları’na Türkiye Milli Takım sporcuları olarak katılan Kocaeli’nin ilk milli...

Haberi Oku