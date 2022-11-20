2022 Türkiye Rallikros Şampiyonası finali Kocaeli'de yapıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda Körfez Yarış Pisti'nde 4 ayrı kategoride düzenlenen organizasyonda, 17 sporcu mücadele etti.

Pistte bulunan 1500 metre uzunluğundaki rallikros parkurunda koşulan yarışlar sonunda Kategori 1'de Ali İşeri birinci, Burak Dalkılıç ikinci oldu.

Kategori 2'de Burak Başlık birincilik, Mert Yudulmaz ikincilik, Levent Acar ise üçüncülük elde etti. Kategori 3'te ilk üç sıralama Halid Avdagiç, Gürkal Menderes, Serkan Güleç'ten oluşurken, Kategori 4'te Çağlayan Çelik birinciliği, Ali Çatalbaş ikinciliği kazandı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.







AA