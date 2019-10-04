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'3-0' istiyoruz

Geçen haftayı Buca galibiyeti ile kapatan Gebzespor, pazar günü Küçükyalı Yelkenspor'un konuğu olacak

'3-0' istiyoruz

04 Ekim 2019 Cuma 17:04

 Bölgesel Amatör Lig 10. grupta mücadele eden temsilcimiz Gebzespor, pazar günü Küçükyalı Yelkenspor deplasmanında puan arayacak. Sezona Bağcılar mağlubiyeti ile başlayan ardından ise konuk ettiği Bucaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek moral bulan ekibimiz, bu maçtan da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Geride kalan 2 maçta rakiplerine boyun eğen Küçükyalı Yelkenspor, 1 gol atma başarısı gösterirken, kalesinde ise 6 gol gördü. Tuncay Soyak yönetiminde bu maçın hazırlıklarını tamamlayan mor beyazlı temsilcimizi zorlu deplasmanda Gebzespor taraftarlarının da yalnız bırakmaması bekleniyor. Saat 15.00'da başlayacak olan mücadele sonunda ekibimiz Gebze'ye 3 puanla dönerek zirveye doğru yol almak istiyor. 

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