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9 yaşında madalya canavarı

8 Yaşındaki Yusuf Kağan katıldığı 23 resmi müsabakadan 22’i müsabakadan birincilikle ayrıldı.

9 yaşında madalya canavarı

10 Ocak 2017 Salı 15:14

 Gebze Güzeller Mahallesinde ikamet eden Mustafa-Öznur Kağan çiftinin iki çocuklarından en büyüğü olan 9 yaşındaki oğulları  Yusuf Kağan Karate sporunda başarıdan başarıya koşuyor.  6 yaşındayken babası Mustafa Kağan tarafından Adnan Şamdan Karate okuluna yazdırılan Yusuf Kağan 3 yıl içerisinde babasının ve hocasının emeklerini karşılığını katıldığı resmi 23 müsabakadan 22’inden şampiyonlukla ayrılarak vermiş oldu.  Baba Mustafa Kağan’’  Oğlum Yusuf’u 6 yaşında Kocaeli’nin ve Gebze’nin gururu olan Adnan Şamdan Hocamızın karate okuluna verdik. Oğlum Yusuf 3 yıl içerisinde bizleri de şaşırtarak ve de çok büyük performanslar göstererek katıldığı 23 resmi müsabakanın 22’den  birincilikle ayrıldı.  Yusuf’un kendi yaş gurubunda da yine iki Kocaeli birinciliği bulunuyor. Oğlumuzun en büyük ideali ve örnek aldığı Eray Şamdan abisi gibi bir sporcu olmak.  İnşallah oğlumuz ileriki yıllarda ülkemize bir çok şampiyonluklar kazandıracaktır. ‘’dedi. Mustafa Kağan oğlu Yusuf’un bu başarılarının arkasında onunla özel ilgilenen Adnan Şamdan hoca olduğunu ve kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır dedi.

Mustafa Ulaş GEÇAL 

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