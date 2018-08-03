Aksoy, Dereceye Giren Sporcuları Ödüllendirdi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a sporcuları tek tek tanıtarak, müsabakalarda almış oldukları dereceleri ve çalışmaları hakkında bilgi sunumunda bulundu ve kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise ziyarette yaptığı konuşmalarında; “Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başarılarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum. Bu başarıyı yakalamak mutlaka disiplinli bir çalışmayı gerektiriyor. Sizleri çalıştıran antrenörlerinize de ayrıca teşekkür ediyorum. Hiç şüphe yok ki Ailelerinizin de sizlerin bu başarısında büyük katkısı var. Sizlerin başarısı diğer genç arkadaşlarımıza örnek oluşturuyor. Gençlerimizin spora yönlenmeleri çok önemli. Genlik Spor İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Kocaeli’de sportif aktivitelerimiz oldukça iyi durumda ve farklı branşlarda büyük başarılar da elde edildi. Hepimizin beklentisi bu başarıların daha da artmasıdır.” diyen Sayın Valimiz ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sporculara çeşitli hediyeler vererek, onlarla günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.





