Atlı Eğitim Merkezi ile hayvan sevgisi aşılanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Çınarlıdere Atlı Eğitim Merkezi’nde çocuklar atlar ile buluşup onları tanıma fırsatı yakalıyor. Gençler Atlı Eğitim Merkezi’nde Midilli, Shetland ve Haflinger cinsi atlara binerek unutulmaz anlar yaşıyor.

ÖZEL MİMARİ İLE İNŞA EDİLMİŞ

Özel bir mimari ile inşa edilmiş Çınarlıdere Atlı Eğitim Merkezi'nde minik öğrenciler, Midilli ve Shetland cinsi atlara, yaşça büyük öğrenciler de Haflinger cinsi atlara biniyor. Uzman eğitmenler eşliğinde biniş eğitimi alan öğrenciler, eğlenceli dakikalar geçiriyor. Öğrencilere atlar hakkında genel bilgiler verilerek onların bakımı, beslenmesi ve davranışları konularında teknik detayları anlatılıyor.

BİLGİEVLERİ VE SPOR OKULLARI

Büyükşehir Belediyesi Çınarlıdere Atlı Eğitim Merkezi’nde, Bilgievleri ve Ücretsiz Spor Okulları öğrencileri, kreş, anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan gelen çocuk ve gençler de eğitim alabiliyor. Meraklı gençlerin ilgi odağı olan Atlı Eğitim Merkezi, Derince Çınarlıdere mevkiinde hizmet veriyor.

TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR MERKEZ

Çınarlıdere Atlı Eğitim Merkezi, tam teşekküllü bir merkez olarak hizmet verirken, Kocaelililere günlük hayatlarından uzaklaşarak atları eğlenceli ve bilgilendirici şekilde tanıma fırsatı sunuyor. Atlı Eğitim Merkezi, özellikle at sevgisini aşılamak için hizmet veriyor. Merkezde 1000 metrekare açık atlı eğitim alanı, 350 metrekare kapalı alan bulunuyor. Geniş ve bakımlı 8 at evinin bulunduğu kapalı alanda seyis odası, malzeme temizleme odası, atların yiyeceklerinin bulunduğu depo, at malzeme odası gibi çok kullanışlı bölümler mevcut.

MUTLU ÇOCUKLAR

Toog başlık ve yeleklerini giyen çocuklar eğitmen ve seyisler eşliğinde ata biniş kurallarını atın yanında ona dokunarak öğrenip sonra uygulayarak gerçekleştiriyor. Eğitimler öğrencilere biniciliği öğretmenin yanı sıra hayvan sevgisini de aşılıyor. Eğitmenler hayvanlarla dokunarak iletişime geçmenin bu yaşlardaki çocuklarda hayvan sevgisini artırdığını ifade ederken atlarla tanışan ve binen çocuklar ise hallerinden oldukça memnun kalıyor.

“ÇOCUKLARI ATLARLA BULUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Çocukları atlarla buluşturmak amacıyla Çınarlıdere Atlı Eğitim merkezini kurulduğunu belirten Atlı Eğitim Merkezi sorumlusu Fatma Onan, atların çocuklar üzerinde çok olumlu etkileri olduğunu ifade etti. Onan, "Diğer spor dallarında cansız bir materyalle birliktesinizdir. Ancak at biniciliğinde bir canlı ile birliktesiniz ve onunla iletişim kurmak zorundasınız. Bu da çocukları psikolojik olarak iyi yönde etkiliyor" diyerek gençleri atlı eğitim merkezini ziyaret etmeye davet etti.