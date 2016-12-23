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Ayrıntılar Yarın!

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ekibimiz Darıca Gençlerbirliği dün Ziraat Türkiye kupası üçüncü karşılaşmasında Kayserispor’a konuk oldu.

Ayrıntılar Yarın!

23 Aralık 2016 Cuma 11:42

 Süper lig temsilcisi karşısında sahaya çıkan ekibimiz zorlu bir karşılaşmaya imza attı. Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanan karşılaşma gazetemiz yayına hazırlandığı sırada devam ediyordu. Karşılaşmanın detaylarını yarın Gebze Gazetesinde ve aynı zamanda www.gazetegebze.com.tr adresinden okuyabilirsiniz.

Mustafa Ulaş GEÇAL 

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