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Azmettiler, Başardılar

Kocaeli Engelli Basketbol Kulübü'nde basketbol oynayan ve gösterdikleri başarılı maçlarıyla adeta destan yazarak 'bizlerde varız' diyen ve 3. lig'ten 2. lige yükselen sporcular; azmin, başarının ve herkese güzel örnek olmanın bilincini ve güzelliğini yaşıyorlar.

Azmettiler, Başardılar

21 Mayıs 2019 Salı 10:50

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Oynadıkları 15 maçın tamamını kazanarak şampiyon olan Kocaeli Engelli Basketbol Kulübü, Kocaeli'nde keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibi sessiz-sedasız başarıdan başarıya koşuyor. Bir birlerine inanan, güvenen ve ekip ruhu içinde gece-gündüz demeden çalışan 11 kişilik takım oyuncuları hep birlikte Kocaeli insanına çağrıd bulunarak , 'Güçlü isen gel; burada basketbol oyna, güçlülerin basketbolunu gel bizde izle' dediler.

2018 yılının Mart ayında kurulan ve kurulduğu günden itibaren başarıdan başarıya koşan Kocaeli Engelli Basketbol Kulübü, yakın bir zamanda adından söz ettirecek kulüplerden biri olmaya aday. Araştırmacı Yazar Müge Uçar'a bilgi veren Kulübün hem başkanı hem de oyuncusu olan İsa Yıldız, "İnandık. Bir araya geldik. Ekip ruhu içinde çalıştık. 15 maça çıktık. Tamamını kazandık. Biz, Kocaeli halkından destek bekliyoruz; bu kulübe sahip çıkmalarını ümit ediyoruz. Kocaeli'nde tek engelliler basketbol takımıyız.Bir tohumun toprağa emanet olduğu gibi bu takımda bu kentte yaşayan insanlara emanettir' dedi.

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