SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BAŞKAN ÜZDÜ!

Diliskelesi Spor Kulübü geçtiğimiz hafta oynadığı Bahçecik maçı sonrası ligde erken gelen şampiyonluğunu kutlarken, Kulüp Başkanı Kenan Yılmaz’ın sosyal medyadan istifa yazısı taraftarı ayağa kaldırdı.

BAŞKAN ÜZDÜ!

15 Şubat 2017 Çarşamba 15:21

Kocaeli 1.amatör küme B grubunda sezonu baştan sona kadar lider götüren ve geçtiğimiz hafta oynadığı Bahçecik maçında rakibin 20. Dakikada sahadan çekilmesi sonrası ligde şampiyonluğunu garantileyen Diliskelesi spor’da bayram havası yaşanırken, Kulüp Başkanı Kenan Yılmaz’ın sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıklaması taraftarı ayağa kaldırdı.

1978 yılında kurulduğundan bu yana son iki sezondur şampiyonluğu elden bırakmayan ve bu sene Süper Lig’e çıkan Diliskelesi spor’da kulüp Başkanı Kenan Yılmaz’ın maddi sıkıntılar yüzünden istifa ettiğini açıklaması Diliskelesi’nde olay oldu. Kulüp Başkanlığını bırakmasını istemeyen taraftarlar Yılmaz’ın evinin önünde eylem yaptı.

’’ilçemiz sınırları içinde faaliyet gösteren sanayiciler, OSB’ler  spor kulüplerine hiçbir maddi destek sağlamadı. Gençlerimizi hiçbir zaman önemsemediler. Biz bu zorluklara rağmen 2 sene üst, üste şampiyon yapmasını bildik. Bu istifamda en çok rol oynayan sebep maddi sıkıntılardır. Hiçbir OSB’den destek alamadık. Hatırı sayılı Dilovası’nda iş yapan değerli ağabeylerimizin yardımı bizleri bir nebzede olsa rahatlattı. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuSpor
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli 3. sü oldu.. Kocaeli 3. sü oldu..
''ÖNCE AHLAK dedik ! '' ''ÖNCE AHLAK dedik ! ''
Gebzespor yarıştan kopmadı:0-1 Gebzespor yarıştan kopmadı:0-1
Darıca GB, 6 puanlık maçı kaybetti Darıca GB, 6 puanlık maçı kaybetti
Kocaelibirlikspor Maça Hazır Kocaelibirlikspor Maça Hazır
Çayırovaspor Hızını Artırdı! Çayırovaspor Hızını Artırdı!
Yukarı Çık

Kocaeli 3. sü oldu..
Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Basketbol Takımı 3. oldu

Haberi Oku