BAŞKAN ÜZDÜ!





Kocaeli 1.amatör küme B grubunda sezonu baştan sona kadar lider götüren ve geçtiğimiz hafta oynadığı Bahçecik maçında rakibin 20. Dakikada sahadan çekilmesi sonrası ligde şampiyonluğunu garantileyen Diliskelesi spor’da bayram havası yaşanırken, Kulüp Başkanı Kenan Yılmaz’ın sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıklaması taraftarı ayağa kaldırdı.





1978 yılında kurulduğundan bu yana son iki sezondur şampiyonluğu elden bırakmayan ve bu sene Süper Lig’e çıkan Diliskelesi spor’da kulüp Başkanı Kenan Yılmaz’ın maddi sıkıntılar yüzünden istifa ettiğini açıklaması Diliskelesi’nde olay oldu. Kulüp Başkanlığını bırakmasını istemeyen taraftarlar Yılmaz’ın evinin önünde eylem yaptı.

’’ilçemiz sınırları içinde faaliyet gösteren sanayiciler, OSB’ler spor kulüplerine hiçbir maddi destek sağlamadı. Gençlerimizi hiçbir zaman önemsemediler. Biz bu zorluklara rağmen 2 sene üst, üste şampiyon yapmasını bildik. Bu istifamda en çok rol oynayan sebep maddi sıkıntılardır. Hiçbir OSB’den destek alamadık. Hatırı sayılı Dilovası’nda iş yapan değerli ağabeylerimizin yardımı bizleri bir nebzede olsa rahatlattı.