Bayanlar Pazar Günü Stada!

Şampiyonluk yolunda büyük önem arz eden maçı dolu tribünler önünde oynamayı hedefleyen Menekşe’de Başkan İlker Çakır’ın eşi Serap Çakır, hemcinslerine çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından maçın önemine değinen Bayan Çakır, “22 Ocak pazar günü Alaettin Kurt Stadı’nda oynanacak Gebzespor-Velimeşespor maçına tüm bayanlar davetlidir. Tüm bayanları maça bekliyorum fakat öncelik taraftar eşleri, kızları, kız kardeşleri olmalı diye düşünüyorum. Eğer getirirseniz veya gelebilirlerse statta sadece sizlerden kendi sayılarınız kadar da bayan olur. Şampiyonluk için dönüm noktası olacak bu maça tüm bayanları bekliyorum” ifadelerini paylaştı.



Selçuk Esmer GEÇAL