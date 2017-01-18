SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bayanlar Pazar Günü Stada!

Hafta sonu lider Ergene Velimeşe’yi konuk edecek olan Gebzespor’da taraftar seferberliği başladı.

Bayanlar Pazar Günü Stada!

18 Ocak 2017 Çarşamba 16:23

 Şampiyonluk yolunda büyük önem arz eden maçı dolu tribünler önünde oynamayı hedefleyen Menekşe’de Başkan İlker Çakır’ın eşi Serap Çakır, hemcinslerine çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından maçın önemine değinen Bayan Çakır, “22 Ocak pazar günü Alaettin Kurt Stadı’nda oynanacak Gebzespor-Velimeşespor maçına tüm bayanlar davetlidir. Tüm bayanları maça bekliyorum fakat öncelik taraftar eşleri, kızları, kız kardeşleri olmalı diye düşünüyorum. Eğer getirirseniz veya gelebilirlerse statta sadece sizlerden kendi sayılarınız kadar da bayan olur. Şampiyonluk için dönüm noktası olacak bu maça tüm bayanları bekliyorum” ifadelerini paylaştı.

Selçuk Esmer GEÇAL

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
SporHaberGebze GazetesiGölcükçayırovaDaricaKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GEBZESPOR TARAFTARLARI BEKLİYOR! GEBZESPOR TARAFTARLARI BEKLİYOR!
Gençlik Merkezi Tam Gaz! Gençlik Merkezi Tam Gaz!
DARICA GB İDDİALI! DARICA GB İDDİALI!
Şampiyonluk Maçına Hazırız! Şampiyonluk Maçına Hazırız!
3. Yeni Yıl Çocuk Hokey Festivali Tamamlandı! 3. Yeni Yıl Çocuk Hokey Festivali Tamamlandı!
Avantajı Kaçırdı! Avantajı Kaçırdı!
Yukarı Çık

banner194

banner190

GEBZESPOR TARAFTARLARI BEKLİYOR!
Pazar günü sezonun en önemli maçına çıkacak olan Gebzespor, belki de kazandığı takdirde şampiyonluk...

Haberi Oku