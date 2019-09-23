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Bayramoğlu’nda kazanan Almanya oldu!

EUROSAF 2019 Avrupa Pirat Şampiyonası yarışları Darıca'da tamamlandı. Şampiyonda dereceye giren 3 takım Almanya temsilcileri oldu.

Bayramoğlu'nda kazanan Almanya oldu!

23 Eylül 2019 Pazartesi 10:30

 7 ülkeden 116 sporcunun katıldığı EUROSAF 2019 Avrupa Pirat Şampiyonası yarışları Darıca'da tamamlandı. Geçtiğimiz hafta sporcuların Türkiye’ye gelmesiyle verilen parti ile başlayan şampiyona kıyasıya yarışlara ev sahipliği yaptı.

Zaman zaman rüzgarın azalmasıyla zor anlar yaşayan takımlar 4 gün süren yarışmaların ardından ödüllerini düzenlenen törenle aldı. 14 yıl aradan sonra Türkiye’de düzenlenen EUROSAF 2019 Avrupa Pirat Şampiyonası dereceye giren ilk üç isimde Almanya temsilcilerinden oluştu. Yarışma sonuçlarına göre birinci Frıeder Bıllerbeck - Julius Raıthel, ikinci Svenja Thoroe – Karsten Bredt, üçüncü ise Lukas Buruning - Femke Gosch oldu. Yarışmalarda en yüksek dereceyi alan Türk ekibi ise Haluk Suntay-İrfan Gezici’nin oluşturduğu takım oldu. Türk ekibi yarışmayı dokuzuncu tamamladı.

“ŞAMPİYONA ÇOK ÇEKİŞMELİ OLDU”

Şampiyonada en yüksek dereceyi yapan Türk ekibinden Milli Sporcu Haluk Suntay yaptığı açıklamada, “Avrupa Şampiyonası’nda dokuzuncu olduk. İşin açıkçası daha iyi bir derece bekliyorduk ama dokuzunculukla yetinmek zorunda kaldık. Şampiyona oldukça çekişmeli oldu. Hava birazcık zorlayıcıydı. İlk günlerde çok düşük esti. Sonrasında ise çok şiddetli esti. Biraz zorlandık. Çok daha iyi bir sonuç bekliyorduk. Ama olmadı. Genel olarak başarılı bir şampiyona oldu. Katılan ülkeler şampiyonanın kalitesinden oldukça memnunlar” dedi.

“DERECEMİZ BİRAZ DAHA YÜKSELDİ”

Şampiyonadan dokuzuncu olarak ayrılan Milli Takım Sporcusu İrfan Gezici ise, “Şartlar zordu. Daha iyi bir derece bekliyorduk ama güzel müsabakalar olduk. Daha önce katıldığımız Avrupa Şampiyonalarına göre derecemiz biraz daha yükseldi. Daha iyi koşullarda olabilirdik. Fakat buda güzel”

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