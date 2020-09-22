banner544
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Belediye Derincespor'da şok!

Belediye Derincespor'da 8 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Belediye Derincespor'da şok!

22 Eylül 2020 Salı 14:14

- Teknik direktör Uğur Balcıoğlu:
"Şu anda kadroyu ben yapmıyorum, koronavirüs yapıyor"

Misli.com 3. Lig 1. Grup takımlarından Belediye Derincespor'da 8 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, AA muhabirine, takım olarak düzenli şekilde test yaptırdıklarını belirterek, 8 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Kulüp yetkililerinin konuyla ilgili sürekli Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile temas halinde olduğunu ifade eden Balcıoğlu, "Perşembe günü yeniden test yaptıracağız. Allah göstermesin sayı artarsa ne olacak bilmiyoruz. Şu anda kadroyu ben yapmıyorum, koronavirüs yapıyor. İki kalecimizde koronavirüs tespit edildi. TFF, 'Cumartesi günkü Manisaspor maçı oynanacak.' derse altyapıdan bir oyuncuyu profesyonel yapıp oynatacağız. Mazeret sunmadan çıkıp maçımızı oynayacağız, yapacak bir şey yok. TFF'ye verilen 25 kişilik kadrodaki kaleci sınırlaması iyi bir şey değil. Buradaki sayı artırılabilir." diye konuştu.

Balcıoğlu, kadrolarındaki her futbolcuyu en iyi seviyeye getirmek için çalıştıklarını dile getirerek, ligde en iyi yere gelebilmek için mücadele ettiklerini kaydetti. 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeçayırovaDilovasıDaricaKörfezDerinceİzmitKandıraGölcükKocaelihaberGebzehaberHaberHabergebzeMarmaraTürkiyeihaberlerSondakikaSondakikahaberGebzesondakika
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TBF Basketbol 1. Ligi’nde mücadele edecek Kağıtspor’da imzalar atıldı TBF Basketbol 1. Ligi’nde mücadele edecek Kağıtspor’da...
Büyükşehir’den ‘Arabada Maç Keyfi’ Büyükşehir’den ‘Arabada Maç Keyfi’
Kağıtsporlu antrenörler online eğitimde buluştu Kağıtsporlu antrenörler online eğitimde buluştu
Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası başladı Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası başladı
Şampiyonanın 5. ayağı Marmaris'te Şampiyonanın 5. ayağı Marmaris'te
İran'da Kovid-19'a yakalanan çocuk sayısı artıyor İran'da Kovid-19'a yakalanan çocuk sayısı artıyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

TBF Basketbol 1. Ligi’nde mücadele edecek...
Bu sezon Türkiye Erkekler Basketbol 1.Ligi’nde mücadele edecek Büyükşehir Kağıtspor Kulübü’nde imzalar...

Haberi Oku